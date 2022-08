To see the top-selling real estate agents, click here.

Sales (in Millions of $) 1 Lowe Group Chicago Compass 398.9 2 Dawn McKenna Group Coldwell Banker 372.0 3 The Jane Lee Team RE/Max 342.7 4 Emily Sachs Wong @Properties Christie’s 316.5 5 The Matt Laricy Group Americorp 268.3 6 Leigh Marcus @Properties Christie’s 232.5 7 The Sarah Leonard Team RE/Max 207.8 8 The GGL Group Compass 202.2 9 MG Group BHHS Chicago 193.7 10 Morrison Home Team @Properties Christie’s 167.3 11 The Schiller Team @Properties Christie’s 149.0 12 Bari & Elena Real Estate @Properties Christie’s 144.5 13 The MVP Team Compass 139.2 14 The DelBoccio/Marchetti Group @Properties Christie’s 137.3 15 Vesta Team Vesta Preferred Realty 135.7 16 The Paige Dooley Team Compass 128.6 17 The Biazar Group North Clybourn Group 128.0 18 Gagliardo Group Compass 126.2 19 Klopas Stratton Team BHHS Chicago 125.4 20 Skowron Group @Properties Christie’s 115.2 21 Bryan Bomba Group @Properties Christie’s 112.6 22 The Wexler Gault Group @Properties Christie’s 111.5 23 PCR Group Compass 111.5 24 Brad Lippitz Group Compass 111.3 25 GetBurbed @Properties Christie’s 110.6 26 The Kim Alden Team Compass 110.5 27 The Sheahan Group Compass 108.3 28 Busby Group Compass 106.3 29 MacPherson Group @Properties Christie’s 106.0 30 The Leslie McDonnell Team RE/Max 105.9 31 The Kite Team Keller Williams 104.9 32 Qamar Group Compass 104.3 33 The Westhoff Group Compass 101.5 34 The Ben Lalez Team Compass 100.9 35 Weinberg Choi Keller Williams 99.6 36 Team Fallico Dream Town 96.9 37 The Kombrink Team RE/Max 94.5 38 Alex Stoykov Group Compass 94.3 39 The Cindy Banks Team RE/Max 94.3 40 Ames Group Chicago Engel & Völkers 92.6 41 The Lance Kammes Team RE/Max 91.1 42 The Dobbs Group @Properties Christie’s 90.4 43 Sergio & Banks @Properties Christie’s 89.7 44 Mike McCatty Group Century 21 Affiliated 89.2 45 Home Discovery Team Jameson Sotheby’s 88.9 46 Bridge Team Compass 85.4 47 Pattie Murray Team BHHS Chicago 82.4 48 Team Luis Ortiz RE/Max 82.2 49 C Starr Team @Properties Christie’s 82.2 50 Mandile Lorimer Group Compass 81.1 51 Quaid & Rooney Keller Williams 79.8 52 Olive Well Compass 79.8 53 The Dowell Group BHHS Chicago 79.2 54 Phair-Hinton Group Keller Williams 79.0 55 The Moy Group @Properties Christie’s 78.9 56 DG Advisors Group Fulton Grace 77.7 57 Cathy Bier Team Coldwell Banker 76.7 58 Kate Waddell Group Compass 76.4 59 Rubenstein Fox Team Baird & Warner 75.3 60 The Kalamaras Group @Properties Christie’s 75.2 61 Larysa Domino Group @Properties Christie’s 75.2 62 Team 847 @Properties Christie’s 74.9 63 The Lake Group Compass 73.9 64 The Hering Homes Team Coldwell Banker 73.5 65 Flora Blahnik Group @Properties Christie’s 72.5 66 Monarque Group John Greene 72.3 67 Barbara O’Connor Group Dream Town 72.0 68 Laura McGreal & Karen Schwartz Group Dream Town 71.4 69 Melissa Siegal Group @Properties Christie’s 71.3 70 Hebson-Murphy Group Dream Town 71.1 71 The Julie Sutton Group Compass 69.5 72 Kris Berger Group Compass 67.4 73 The JProctor Group @Properties Christie’s 67.0 74 The McKay Group @Properties Christie’s 67.0 75 The Goldstein Group @Properties Christie’s 65.7 76 The Brian Grossman Group @Properties Christie’s 65.5 77 Corwin Partners Jameson Sotheby’s 65.2 78 Team Mangel @Properties Christie’s 65.2 79 Kasper Group Compass 64.2 80 Jerfita Team Compass 64.2 81 The Scott Group Compass 63.1 82 SwakeGroup Dream Town 60.5 83 The Wardlow Group Keller Williams 60.3 84 Second City Agents Compass 60.1 85 The Dean Tubekis Team Coldwell Banker 60.1 86 Ted Pickus Team @Properties Christie’s 59.3 87 ChicagoHome Brokerage Network @Properties Christie’s 59.2 88 Danny Glick Group @Properties Christie’s 58.3 89 Fu Group @Properties Christie’s 58.2 90 Chicago Home Partner @Properties Christie’s 57.8 91 DWK Realty Team @Properties Christie’s 57.4 92 Scott Curcio & Associates Baird & Warner 56.6 93 Brooke Vanderbok Team @Properties Christie’s 56.3 94 The Melissa Garcia Team RE/Max 55.8 95 The Thomas Team @Properties Christie’s 55.7 96 RG Group Dream Town 55.0 97 Mabadi Group BHHS Chicago 54.7 98 Advisors North Compass 54.3 99 Burlington @Properties Christie’s 54.1 100 The Danny McGovern Team RE/Max 54.0

Sales above $50 million

Jean Anderson & Donna Mancuso

BHHS Chicago Vincent Anzalone Realtor Group

Dream Town Baker McNicholas Group

Compass Buy Sell Love Chicago

BHHS Chicago The Alice Chin Team

Compass The Foley Group

John Greene HomesByMarco Team

RE/Max Duong Kim Global

Compass Ivona Kutermankiewicz Group

BHHS Chicago LIV Partners

Compass Mawicke Group

@Properties Christie’s McCarthy Schwager Group

@Properties Christie’s Penny O’Brien Group

Baird & Warner One Corner

Keller Williams Ivonne Payes’ Team

RE/Max Saffron Realty Group

@Properties Christie’s The Lisa Sanders Group

@Properties Christie’s The Schreiber Branning Weiss Team

@Properties Christie’s Seventy7 Group

Fulton Grace SK Properties Group

Fulton Grace Smart LeMire Group

Compass The Standard Group

Compass The Crystal Tran Team

BHHS Chicago

Sales above $40 million

Tracy Anderson

Compass Connie Antoniou Luxury Lifestyles

Jameson Sotheby’s Christie Ascione Property Group

@Properties Christie’s The ATM Team

BHHS Chicago BellaHart Group

Dream Town The Blackshaw Messel Group

Compass Rubina Bokhari

Compass Kathy Brothers Team

Keller Williams Battista Casciaro Group

Jameson Sotheby’s Chicago Home Collective

Compass Dave + Amy Chung

Compass The Cobb Team

RE/Max Coco & April Group

Compass Dom & Judie Team

@Properties Christie’s The Dorger McCarthy Group

Keller Williams Owen Duffy Group

Fulton Grace The NL Ferrata Team

Compass Fogel Slate Group

Compass The Gersten Group

@Properties Christie’s The Grid Group

Compass The Häus Squad

@Properties Christie’s The Hausman Team

Compass Anne Hodge Group

@Properties Christie’s The Home Connective

@Properties Christie’s Home Hunters Chicago

Keller Williams Huyck Group

Keller Williams Cory Jones Team

RE/Max The Kohler Group

Coldwell Banker Joe Kotoch Group

Compass The Lavelle Group

@Properties Christie’s Lipton Luxury Living

Compass Lotzof Malk Residential

Compass Jackie Mack & More

Jameson Sotheby’s Makinney Group

@Properties Christie’s The Lori Mattice Team

RE/Max MB Luxury Group

@Properties Christie’s The Meier Group

@Properties Christie’s Memeti Group

RE/Max Moda Group

Compass Natasha Motev/Chicago Fine Homes

Jameson Sotheby’s Elaine Pagels Group

BHHS Chicago The Phelps-Hanson Kardosh Group

@Properties Christie’s Relux International

Compass The Alex Rullo Team

RE/Max The Schneider Group

Coldwell Banker The Shenfeld Group

Jameson Sotheby’s Jill Silverstein Group

Compass Sohail Real Estate Group

@Properties Christie’s The Trace Team

@Properties Christie’s The Ville Team

Coldwell Banker The Robert Wisdom Team

RE/Max Kevin Wood Group

@Properties Christie’s Yeager Team

@Properties Christie’s

Sales above $30 million

Allie and Julie Team

Compass Ballis Group

Compass The Basel Tarabein Team

RE/Max Tim Binning Team

RE/Max The Blume Group

Keller Williams The Brown Team

Baird & Warner The Bruno-Ghighi Team

Baird & Warner The Randy Brush Team

Coldwell Banker Camille Canales Group

Compass Capitanini Team

Coldwell Banker Chicago Condo Finder

BHHS Chicago Renee Clark Real Estate Group

@Properties Christie’s Luigui Corral’s Team

RE/Max The Denise Curry Team

Baird & Warner The Cutter Team

Coldwell Banker The Thomas Domasik Team

RE/Max Anna Fiascone & Natalie Ryan

BHHS Chicago Fleetwood + Miceli Residential

Jameson Sotheby’s The Galarza Team

RE/Max Steve Genyk Group

Dream Town Ginny Homes Live Luxe

Jameson Sotheby’s GK Chicago

BHHS Chicago Leslie Glazier Group

@Properties Christie’s The Rosie Gonzalez Group

Coldwell Banker The Graff Group

Compass The Group RE BHHS Chicago The Hajdu Group

Dream Town The Haque Group

Coldwell Banker Deb Hess and Partners

Compass Ryan Hill Group

Century 21 Affiliated Holzl Homes

Keller Williams HomeCo Chicago

Compass Lisa Huber Group

BHHS Chicago Icuss Group

Compass The Jacobs Group

@Properties Christie’s Chris Jacobs Team

Century 21 Affiliated The Sam Jenkins Group

Jameson Sotheby’s JimB. & Partners

Compass Lori Johanneson Team

@Properties Christie’s JS Group

BHHS Chicago Lisa Kalous

Compass The Kanter Team

Dream Town The Tara Kelleher Team

@Properties Christie’s Keller Group Chicago

Baird & Warner Mark Keppy Group

@Properties Christie’s The Ginny Leamy Team

Compass The Young Lee Group

@Properties Christie’s Lewis Group

Dream Town Vittoria Logli

@Properties Christie’s Lothamer Group

@Properties Christie’s Katherine Malkin

Compass Mandel Residential

@Properties Christie’s The Matlin Group

Compass Sarah Maxwell

@Properties Christie’s MB Luxury Group

@Properties Christie’s Meg + Katie Group

Compass The Lucille Mierop Team

RE/Max Modern Living

Compass The Moon Group

Keller Williams Tom Moran

@Properties Christie’s Kim Moustis Group

Keller Williams The Navigate Group

Compass NiKo Collaborative

Keller Williams The Brett Novack Group

@Properties Christie’s The PAK Group

@Properties Christie’s The Pepoon Team

Compass The Pinnacle Team

Compass Katie Podl-Fish

Keller Williams PorterGoldberg Residential

Jameson Sotheby’s Lori Rowe Real Estate

Coldwell Banker Sancerre Realty

Compass The Jayne Schirmacher

Team Compass Schwabe Group

Compass The Ian Schwartz Group

Coldwell Banker Kim Shortsle & Carleigh Goldsberry

BHHS Chicago Cindi Sodolski Group

Compass Scott Stavish Group

@Properties Christie’s Stephen + Ryan

Keller Williams Streeterville Properties Group

Jameson Sotheby’s Summerville Partners

Coldwell Banker Taub Stronberg Residential

@Properties Christie’s Team Sachs

@Properties Christie’s Theo & Katie

Compass The Wells Group

RE/Max Your Home Group

Baird & Warner

Sales above $25 million