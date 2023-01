Related: What's Inside Top Doctors' Medicine Cabinets?

Note: Doctors’ primary hospital affiliations are shown in parentheses.

Chicago Family Medicine Lakshmi P. Dodda

South Shore, 773-947-7310 (Jackson Park Hospital) Deborah L. Edberg

East Garfield Park, 773-242-2299 Carlos A. Gomez

Jefferson Park, 773-205-8200 (Ascension St. Mary Chicago) James E. Lang

Logan Square, 773-278-6868 (Ascension St. Mary Chicago) Noel E. Lasala

Logan Square, 773-645-0096 (Ascension St. Mary Chicago) Acezr S. Leynes

Logan Square, 773-645-0096 (Ascension St. Mary Chicago) Georgia D. Lubben

South Shore, 773-947-7752 (Jackson Park Hospital) Max Pitlosh

Lake View, 773-472-3704 (Rush) Catherine A. Plonka

Ravenswood, 773-561-7500 (Advocate Masonic) Mark C. Potter

University Village, 312-996-2901 (UI Health) Steven K. Rothschild

Near West Side, 312-942-0400 (Rush) Joseph A. Sanchez

West Rogers Park, 773-961-3200 (Ascension St. Francis) Internal Medicine Ronald T. Ackermann

Streeterville, 312-695-8630 (Northwestern Memorial) Kenneth R. Arbetter

Streeterville, 312-926-6000 (Northwestern Memorial) Jennifer A. Bierman

Streeterville, 312-695-8630 (Northwestern Memorial) Victoria C. Buchanan

Near North Side, 312-276-1212 (Northwestern Memorial) Deborah Burnet

Hyde Park, 773-702-6840 (UChicago) Angelo Costas

Loop, 312-922-3815 (Northwestern Memorial) Kamala G. Cotts

Hyde Park, 773-702-6840 (UChicago) Ami P. Desai

Loop, 312-922-3815 (Northwestern Memorial) Charles D. Dillon

Streeterville, 312-470-8990 (Northwestern Memorial) Susan B. Glick

Near North Side, 312-549-4400 (Rush) Michael T. Grendon

Lake View East, 773-472-5803 (Ascension St. Joseph Chicago) Asim M. Hameeduddin

Streeterville, 312-944-0688 (Northwestern Memorial) Robert J. Havey

Streeterville, 312-926-6000 (Northwestern Memorial) Joseph J. Hennessy Jr.

Magnificent Mile, 312-780-2301 (Rush) Danuta K. Hoyer

Gold Coast, 773-435-1150 (Rush) Kevin E. Hunt

Loop, 312-926-3627 (Northwestern Memorial) William R. Kehoe

Near West Side, 312-942-5750 (Rush) Asra R. Khan

Near West Side, 312-355-1700 (UI Health) Joanne C. Kirby

Streeterville, 312-926-6000 (Northwestern Memorial) Thomas Klarquist

Lake View, 773-296-5090 (Advocate Masonic) Mark S. Kushner

Near West Side, 312-413-3627 (UI Health) Jennifer L. Lundgren

Streeterville, 312-944-0688 (Northwestern Memorial) Jason Mathias

Streeterville, 312-944-0688 (Northwestern Memorial) Robert Molokie

Near West Side, 888-569-5282 (Jesse Brown VA) John D. Nicolas

Streeterville, 312-926-6000 (Northwestern Memorial) Sean D. O’Connor

Streeterville, 312-944-8979 (Northwestern Memorial) Jack C. Olson Jr.

Near West Side, 312-942-7030 (Rush) Scott B. Palmer

Near West Side, 312-942-4040 (Rush) Marilyn G. Pearson

Loop, 312-926-3627 (Northwestern Memorial) Jonathan M. Radosta

Near West Side, 312-355-1700 (UI Health) Andrew B. Repasy

Streeterville, 312-470-8990 (Northwestern Memorial) Guy A. Rowley

Wicker Park, 773-377-9910 (Advocate Masonic) Mindy Schwartz

Streeterville, 773-702-6840 (UChicago) Vesna Skul

Gold Coast, 773-435-1150 (Rush) Pamela D. Strauss

Near West Side, 312-942-6700 (Rush) Terence P. Sullivan

Loop, 312-922-2500 (Northwestern Memorial) Toshiko L. Uchida

Streeterville, 312-695-8630 (Northwestern Memorial) Monica B. Vela

Near West Side, 312-413-3627 (UI Health) David T. Wechter

Near South Side, 312-842-7117 (Advocate Trinity) Pediatrics Donald K. Brown

Streeterville, 312-280-1480 (Lurie) Rachel N. Caskey

Near West Side, 312-996-7416 (UI Health) Danielle Smith Cherian

Goose Island, 312-227-2800 (Lurie) David Drelicharz

Goose Island, 312-227-2800 (Lurie) Irene J. Freeman

Goose Island, 312-227-2800 (Lurie) Carrie M. Gosch

Lake View, 773-348-8300 (Lurie) Daphne Hirsh

Streeterville, 312-642-5515 (Lurie) Youn J. Hong

Goose Island, 312-227-2800 (Lurie) Barbara N. Johnston

Goose Island, 312-227-2800 (Lurie) Dawn Li

Streeterville, 312-642-5515 (Lurie) Dhanya P. Limaye

West Town, 312-666-3494 (Northwestern Memorial) Kenneth Lyons

Lake View, 773-348-8300 (Lurie) Deanna L. Monroe

Lake View, 773-348-8300 (Lurie) Amanda D. Osta

Near West Side, 312-996-7416 (UI Health) Ellen Papacek

Goose Island, 312-227-2800 (Lurie) Margaret A. Scotellaro

Near West Side, 312-942-2200 (Rush) Sonia W. Sterrett

Lake View, 773-348-8300 (Lurie) Madhupa Sud

Roseland, 773-995-3463 (Advocate South Suburban) Rebecca Unger

Streeterville, 312-642-5515 (Lurie) Tito G. Yao

South Austin, 773-287-0751 (Humboldt Park Health) Geriatric Medicine Martin J. Gorbien

Hyde Park, 773-388-1600 (Hines VA) Stacie Levine

South Shore, 773-702-8840 (UChicago) Anthony J. Perry

Near West Side, 312-942-7030 (Rush) Suburbs Family Medicine Guy J. Agostino

La Grange, 708-579-4801 (AdventHealth La Grange) Joyal O. Akkawi

Burbank, 708-499-1545 (Advocate Christ) Stephen Behnke

Schaumburg, 847-985-9390 (Ascension St. Alexius) Amy Blair

Maywood, 888-584-7888 (Loyola) Edward A. Blumen

Evanston, 847-866-3700 (NorthShore Evanston) Brenda Brak

Barrington, 847-382-9150 (Advocate Good Samaritan) William J. Brander

Mount Prospect, 847-773-1415 Paul Chemello

Frankfort, 815-469-8806 (Advocate South Suburban) Brian A. Chicoine

Park Ridge, 847-318-2303 (Advocate Lutheran) Brian Chudik

Algonquin, 224-783-4365 (Advocate Sherman) John Conroy

Hinsdale, 630-323-1558 (AdventHealth Hinsdale) Erin Dominiak

Park Ridge, 847-318-2303 (Advocate Lutheran) Steven J. Eisenstein

Northbrook, 847-272-4600 (NorthShore Highland Park) Philip Favia

Algonquin, 815-276-0150 (Advocate Good Samaritan) Michael E. Fitzgerald

Naperville, 630-717-2646 (Edward) Lisa M. Fortman

Hinsdale, 630-856-8650 (AdventHealth Hinsdale) Arvind K. Goyal

South Barrington, 847-921-3683 (Ascension St. Alexius) Deirdra Greathouse-Williams

New Lenox, 815-324-4745 (Silver Cross) William H. Gros

La Grange, 708-579-4801 (AdventHealth La Grange) Margaret M. Hannon

Western Springs, 708-246-4155 (AdventHealth La Grange) Eileen E. Heffernan

Joliet, 815-744-4357 (Ascension St. Joseph Joliet) Jean A. Howard

Hinsdale, 630-323-1558 (AdventHealth Hinsdale) Emelie Ilarde

Oak Lawn, 708-425-5500 (Advocate Christ) Charles Kalenowski

Bartlett, 630-716-7500 (Ascension St. Alexius) Delaney Koehler

New Lenox, 815-463-3700 (Silver Cross) Daniel Lynch

Libertyville, 847-362-9050 (Northwestern Lake Forest) Kerry A. Marcheschi

New Lenox, 815-463-3700 (Silver Cross) Stephanie Mauch

Hinsdale, 630-323-1558 (AdventHealth Hinsdale) Leslie Mendoza Temple

Glenview, 847-657-3540 (NorthShore Glenbrook) Stefan Nemeth

Joliet, 815-741-2900 (Ascension St. Joseph Joliet) Paul Omastiak

Oak Lawn, 708-425-5500 (Advocate Christ) Anna Pacis

New Lenox, 815-463-3700 (Silver Cross) Dorothea Poulos

Elgin, 847-888-3661 (Advocate Sherman) Fred Richardson

Oak Park, 708-524-0123 (Rush) Luis I. Salazar

Gurnee, 847-548-2200 (Advocate Condell) Roxanne Smith

Oak Lawn, 708-634-0950 (Advocate Christ) Eric M. Spratford

Westchester, 708-562-5430 (AdventHealth La Grange) Robert Tanney

Buffalo Grove, 847-520-9424 (NorthShore Highland Park) James J. Tess

Orland Park, 708-675-1050 (Northwestern Palos) George Tomecki

Brookfield, 708-387-7000 (AdventHealth Hinsdale) Staci Lynn Vanderjack

Oak Lawn, 708-634-0950 (Advocate Christ) Dana Marie Vlachos

Oak Lawn, 708-634-0950 (Advocate Christ) Michael F. Vosicky

Bloomingdale, 630-351-9170 (Northwestern Central DuPage) Lisa A. Walinski

Aurora, 630-646-6250 (Edward) Karen Will

Tinley Park, 708-479-6636 (Advocate Christ) Margo Wolf

Joliet, 815-741-2900 (Ascension St. Joseph Joliet) Joanna Zid

Joliet, 815-741-2900 (Ascension St. Joseph Joliet) Internal Medicine Jorge E. Balandrin

Oak Lawn, 708-424-1222 (Advocate Christ) Richard M. Baley

Elgin, 847-742-3525 (Ascension St. Joseph Elgin) Ojash T. Bhagwakar

Lombard, 888-385-9669 (Advocate Good Samaritan) William E. Boblick Jr.

Oak Park, 708-327-7030 (Loyola) Kenneth M. Breger

Highland Park, 847-433-3460 (NorthShore Highland Park) Steven Cataldo

Joliet, 815-725-2121 (Ascension St. Joseph Joliet) Kathleen A. Cordeiro

Glenview, 847-832-6500 (NorthShore Glenbrook) Erin Davis-Delay

Woodstock, 815-338-6600 (Northwestern McHenry) Melinda D. Einfalt

Barrington, 847-620-7185 (Advocate Good Samaritan) Jeffrey D. Eye

Elk Grove Village, 847-981-3678 (Ascension Alexian Brothers) Vincent E. Fang

Vernon Hills, 847-941-7600 (NorthShore Evanston) Maureen P. Fearon

Oakbrook Terrace, 888-584-7888 (Loyola) Steven J. Fox

Evanston, 847-926-0106 (Northwestern Memorial) Thomas Joseph Gallagher

Hinsdale, 630-323-3540 (AdventHealth Hinsdale) Monica Elisabeta Gavran

Woodstock, 815-338-6600 (Northwestern Woodstock) Michael Gill

Des Plaines, 847-298-0310 (Advocate Lutheran) Florie Ann Gonsch

Palos Heights, 708-448-1207 (OSF) Kim Therese Grahl

Evanston, 847-570-1410 (NorthShore Evanston) Mark A. Greenberger

Highland Park, 847-433-0404 (NorthShore Highland Park) Jason D. Griffin

Hinsdale, 630-323-3540 (AdventHealth Hinsdale) Amy Hashimoto

Hinsdale, 630-323-3540 (AdventHealth Hinsdale) Brian Ing

North Riverside, 708-354-9250 (Loyola) Jacqueline R. Ivey-Brown

Oak Lawn, 708-398-0287 (Advocate Christ) Michele M. Kannin

Oak Brook, 630-724-1300 (Rush) John R. Kapoor

Gurnee, 847-596-4521 (Vista East) Stephen M. Kashian

Skokie, 847-679-6707 Gary Alan Kaufman

Highland Park, 847-433-3460 (NorthShore Highland Park) John N. Kiriklakis

Vernon Hills, 847-941-7600 (NorthShore Evanston) Edward Kogan

Hoffman Estates, 847-884-7111 (Ascension St. Alexius) Maninder Kohli

Hinsdale, 630-590-5751 (AdventHealth Hinsdale) Scott J. Kolbaba

Wheaton, 630-668-5985 (Northwestern Central DuPage) Elias J. Koliopoulos

Hinsdale, 630-323-3540 (AdventHealth Hinsdale) Jeffrey D. Kopin

Deerfield, 847-535-7157 (Northwestern Memorial) Jason Scott Kramer

Vernon Hills, 847-941-7600 (NorthShore Evanston) Richard A. Krouse

Lisle, 630-873-8875 Jaroslaw Leszczak

Park Ridge, 847-653-8413 (Advocate Lutheran) Sanjeev Lulla

Glenview, 847-832-6500 (NorthShore Glenbrook) Andrew G. Macri

Palos Hills, 708-425-9000 (Advocate Christ) Gopal Madhav

Evergreen Park, 708-423-7734 (Advocate Christ) Nancy M. Mantich

Glenview, 847-832-6500 (NorthShore Glenbrook) Bryan Moline

Oak Park, 708-660-2240 (Rush Oak Park) James P. Monahan

Gurnee, 847-623-3200 (Advocate Condell) Gerald J. Osher

Bannockburn, 847-317-1717 (Northwestern Lake Forest) Gregory J. Ozark

Burr Ridge, 888-584-7888 (Loyola) Ashish V. Patel

Schaumburg, 847-490-0600 (Ascension Alexian Brothers) Lisa M. Peck-Rosen

Mundelein, 847-837-8442 (Advocate Condell) Valentina Polyak

Gurnee, 847-623-3200 (Advocate Condell) Oojwala Rajmane

Lombard, 630-627-3700 (Elmhurst Hospital) Steven Rehusch

East Dundee, 847-428-3322 (Northwestern Memorial) Heidi Renner

Burr Ridge, 888-584-7888 (Loyola) John Revis

Glenview, 847-832-6500 (NorthShore Glenbrook) David Sachtleben

Westmont, 630-963-0309 (AdventHealth Hinsdale) Gary E. Schaffel

Lake Forest, 847-234-8100 (Northwestern Lake Forest) Michelle Seo

Mount Prospect, 847-618-5450 (Northwest Community) Reena Shah

Batavia, 630-879-2110 (Advocate Sherman) Yvette M. Shannon

Evanston, 847-570-1410 (NorthShore Evanston) Boris Sheynin

Skokie, 847-982-9988 (NorthShore Skokie) Kavitha Srinivasan

Glenview, 847-832-6500 (NorthShore Glenbrook) Robert M. Sulo

Mokena, 779-334-0020 (Northwestern Palos) John M. Sultan

Highland Park, 847-433-3460 (NorthShore Highland Park) Leewen Tai

Oak Lawn, 708-398-0287 (Advocate Christ) Susan M. Thomas

Vernon Hills, 847-941-7600 (NorthShore Evanston) Jeffrey Tomlin

McHenry, 779-244-3072 (Northwestern McHenry) Mark Tucci

Gurnee, 847-245-8448 (Aurora Medical Center) Keith E. Veselik

Burr Ridge, 888-584-7888 (Loyola) Jennifer T. Virant

Hinsdale, 630-323-3540 (AdventHealth Hinsdale) Frank J. Weschler

Glenview, 847-901-5200 (NorthShore Evanston) Lexy A. Wistenberg

Morton Grove, 847-967-5010 (Advocate Lutheran) Peter S. Yoon

Lombard, 630-932-2020 (Advocate Good Samaritan) Karim S. Yunez

Lombard, 630-627-3700 (Elmhurst Hospital) Robert D. Zimmanck Jr.

Park Ridge, 847-318-2500 (Advocate Lutheran) Pediatrics Barry A. Altshuler

Crystal Lake, 815-455-2100 (Advocate Children’s Oak Lawn) Hassan Alzein

Evergreen Park, 708-424-7600 (OSF) Adam Aronson

Skokie, 847-676-5394 (Advocate Lutheran) Maria Christine Bayang

Lockport, 815-838-7337 (AdventHealth Bolingbrook) Eileen M. Beaty

Evanston, 847-869-0892 (NorthShore Evanston) John H. Beckerman

Barrington, 847-382-7337 (Advocate Good Samaritan) Irwin Benuck

Evanston, 312-227-1160 (Lurie) Laura Bianconi

McHenry, 815-344-0090 (Northwestern McHenry) John K. Boblick

Oak Park, 708-327-7030 (Loyola) Charles M. Braverman

Lake Barrington, 847-381-5005 (Advocate Good Samaritan) John D. Cabana

Downers Grove, 630-852-4551 (Advocate Good Samaritan) Jeffrey A. Cabotaje

Oak Park, 708-383-3010 (West Suburban) Louis E. Camras

Aurora, 630-896-7788 (Ascension Mercy) Jason J. Canel

Glenview, 847-832-6500 (NorthShore Glenbrook) Hannah Chow

North Riverside, 708-354-9250 (Loyola) Shana N. Christian

Evanston, 847-869-0892 (NorthShore Evanston) Darryl Colen

Crystal Lake, 815-459-6780 (Advocate Good Samaritan) Mary B. Collins

Crystal Lake, 815-455-2100 (Advocate Children’s Oak Lawn) John P. Cueva

Olympia Fields, 708-747-1142 (Advocate Christ) Virginia M. DePaul

Evanston, 847-869-0892 (NorthShore Evanston) Thomas B. DeStefani

Glen Ellyn, 630-790-1555 (Northwestern Central DuPage) Sean M. Diamond

Orland Park, 888-584-7888 (Loyola) Cathy DiVincenzo

Skokie, 847-676-5394 (Advocate Lutheran) Cheryl Donovan-Hunt

Buffalo Grove, 847-520-5400 (Advocate Lutheran) Diane W. Fondriest

Lake Forest, 847-615-0700 (Lurie) Lisa Franco

Hinsdale, 630-323-0890 (AdventHealth Hinsdale) Marc A. Freed

North Riverside, 708-442-7979 (MacNeal) Todd S. Giese

Crystal Lake, 815-459-2200 (Northwestern McHenry) Deborah Gulson

Lake Forest, 847-615-0700 (Lurie) Jennifer L. Hall

Darien, 630-810-0900 (AdventHealth Hinsdale) Mary C. Hall

Skokie, 847-677-7250 (NorthShore Evanston) Sang J. Han

Bloomingdale, 630-529-6969 (Ascension Alexian Brothers) Wafaa G. Hanna

Tinley Park, 708-478-4666 (Advocate Christ) Heather A. Haukness

Oak Park, 708-383-8070 (West Suburban) Julie Holland

Evanston, 847-570-1507 (NorthShore Evanston) Jonathan M. Kaufman

Barrington, 847-381-6700 (Advocate Good Samaritan) Peter I. Liber

Wheaton, 630-690-7300 (Northwestern Central DuPage) Oscar R. Linares

Berwyn, 708-788-0077 (MacNeal) Muhammed Longi

Lockport, 815-838-7337 (AdventHealth Bolingbrook) Linda Lopata

Morton Grove, 847-296-8127 (Advocate Lutheran) Nafeesa Moosabhoy

Hinsdale, 630-323-0890 (AdventHealth Hinsdale) David L. Morris

Bloomingdale, 630-469-7700 (Northwestern Central DuPage) Martine Nelson

Lisle, 630-717-9600 (Edward) Charles L. O’Brien III

Deerfield, 847-945-4575 (NorthShore Evanston) James J. Olson

Skokie, 847-677-7250 (NorthShore Evanston) Richard A. Pervos

Buffalo Grove, 847-499-3070 (Advocate Lutheran) Kenneth S. Polin

Skokie, 312-227-2860 (Lurie) M. Belinda Radis

Buffalo Grove, 847-520-5400 (Advocate Lutheran) Ravindranath R. Reddy

Bloomingdale, 630-529-1000 (Ascension St. Alexius) Sheri Ross

Lake Forest, 847-615-0700 (Lurie) Susan A. Roth

Evanston, 847-570-1507 (NorthShore Evanston) Moazzam Saeed

Bolingbrook, 630-226-5300 (AdventHealth Bolingbrook) Nabil M. Saleh

Melrose Park, 708-450-0112 (Gottlieb) Henry C. Schwartz

Bartlett, 630-289-8800 (Northwestern Central DuPage) Dov Y. Shapiro

Northbrook, 847-498-3434 (Advocate Lutheran) Susan M. Sheinkop

Lake Forest, 847-615-0700 (Lurie) Katherine L. Shepherd

Skokie, 847-676-5394 (Advocate Lutheran) Jeffrey J. Sroka

Batavia, 630-879-2110 (Advocate Children’s Oak Lawn) Margaret Stefani

Crystal Lake, 815-459-6780 (Advocate Good Samaritan) Heidi E. Swanson

Bolingbrook, 630-759-9230 (Advocate Good Samaritan) Erin Taback

Oak Park, 708-383-2900 (Northwestern Prentice) Marlene Tanquilut

Gurnee, 847-336-0770 (Vista East) Elizabeth Thompson

Oak Park, 708-383-2900 (Northwestern Prentice) Asha Varghese

Buffalo Grove, 847-520-5400 (Advocate Lutheran) Wendell Wheeler

South Holland, 708-225-0200 (Advocate Christ) Marilyn A. Zwirn

Libertyville, 847-680-8066 (Advocate Children’s Oak Lawn) Geriatric Medicine Victoria L. Braund

Glenview, 847-503-2222 (NorthShore Glenbrook) Ha Jeong Lee

Elk Grove Village, 847-364-6724 (Ascension Alexian Brothers) Najma Lokhandwala

Elk Grove Village, 847-364-6724 (Ascension Alexian Brothers) Viswanatham Susarla

Elgin, 847-741-0026 (Ascension St. Joseph Elgin)

ABOUT THIS LIST It was compiled by Castle Connolly, a trusted and credible health care research and information company with more than 25 years of experience researching, reviewing, and selecting Top Doctors. Its mission is to help people find the best health care by connecting them with best-in-class providers. Castle Connolly’s physician-led team of researchers follows a rigorous screening process to select top doctors on both the national and regional levels. Its online nomination process is open to all licensed physicians in America. They are able to nominate physicians in any specialty and in any part of the country. Castle Connolly thoroughly vets each nominee’s professional qualifications, education, hospital and faculty appointments, research leadership, professional reputation, and disciplinary history. A physician’s interpersonal skills are also considered. The Castle Connolly Doctor Directory is the largest network of peer-nominated physicians in the nation. Castle Connolly is part of Everyday Health Group, a recognized leader in patient and provider education, attracting an audience of more than 74 million health consumers and 890,000 practicing U.S. physicians and clinicians to its health and wellness digital properties. Its mission is to drive better clinical and health outcomes through decision-making informed by highly relevant information and analytics. It empowers health care providers and consumers with trusted content and services delivered through Everyday Health Group’s world-class brands. For more information, visit castleconnolly.com or everydayhealthgroup.com.