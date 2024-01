Related: How Top Doctors Stay Healthy

Note: Each doctor’s primary hospital affiliation is listed in parentheses.

Primary Care

Family Medicine

Guy J. Agostino

La Grange (UChicago AdventHealth La Grange) Joyal O. Akkawi

Burbank (Advocate Christ) Paulo A. Aranas

Tinley Park (UChicago) Stephen Behnke

Schaumburg (Ascension St. Alexius) Amy Blair

Maywood (Loyola) Edward A. Blumen

Evanston (NorthShore Evanston) William J. Brander

Mount Prospect Brian A. Chicoine

Park Ridge (Advocate Lutheran) Lakshmi P. Dodda

South Shore (Jackson Park Hospital) Erin Dominiak

Park Ridge (Advocate Lutheran) Deborah L. Edberg

Fifth City (Northwestern) Steven J. Eisenstein

Northbrook (NorthShore Highland Park) Carlos A. Gomez

Jefferson Park (Ascension St. Mary) William H. Gros

La Grange (UChicago AdventHealth La Grange) Inna Gutman

Park Ridge (Advocate Lutheran) Margaret M. Hannon

Western Springs (UChicago AdventHealth La Grange) Emelie Ilarde

Oak Lawn (Advocate Christ) Laura Jean Johnson

Logan Square (Advocate Masonic) Kevin Koo

Park Ridge (Advocate Lutheran) Rebecca J. Krasaeath

Wicker Park (Advocate Masonic) James E. Lang

Logan Square (Ascension St. Mary) Acezr S. Leynes

Logan Square (Ascension St. Mary) Georgia D. Lubben

South Shore (Jackson Park Hospital) Leslie Mendoza Temple

Glenview (NorthShore Glenbrook) Albert Olorvida

Niles (Advocate Lutheran) Paul Omastiak

Oak Lawn (Advocate Christ) Ria Parcellano

Glenview (Advocate Trinity) Max J. Pitlosh

Lake View East (Rush) Catherine A. Plonka

Ravenswood (Advocate Masonic) Mark C. Potter

Near West Side (UI Health) Fred Richardson Jr.

Oak Park (Rush) Steven K. Rothschild

Near West Side (Rush) Joseph A. Sanchez

West Rogers Park (Ascension St. Francis) Roxanne Smith

Oak Lawn (Advocate Christ) Vanessa R. Sohn

Englewood (NorthShore) Eric M. Spratford

Westchester (UChicago AdventHealth La Grange) James J. Tess

Orland Park (Northwestern Palos) George Tomecki

Brookfield (UChicago AdventHealth Hinsdale) Staci Lynn Vanderjack

Oak Lawn (Advocate Christ) Dana Marie Vlachos

Oak Lawn (Advocate Christ) Karen Will

Tinley Park (Advocate Christ)

Geriatric Medicine

Victoria L. Braund

Glenview (NorthShore Glenbrook) Martin J. Gorbien

Hyde Park (Hines) Ha Jeong Lee

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Stacie Levine

South Shore (UChicago) Najma Lokhandwala

Elk Grove Village (Ascension Alexian) June M. McKoy

Streeterville (Northwestern) Jack C. Olson Jr.

Near West Side (Rush) Anthony J. Perry

Near West Side (Rush)

Internal Medicine

Ronald T. Ackermann

Streeterville (Northwestern) Jennifer L. Angeles

Dearborn Park (UChicago) Kenneth R. Arbetter

Streeterville (Northwestern) George L. Bakris

Hyde Park (UChicago) Reed Berger

Near West Side (UI Health) Daniel S. Berman

Morton Grove (Advocate Lutheran) Jennifer A. Bierman

Streeterville (Northwestern) Victoria C. Buchanan

Magnificent Mile (Northwestern) Deborah Burnet

Hyde Park (UChicago) Adam Cifu

Hyde Park (UChicago) Monika M. Cohen

Arlington Heights (Northwest Community) Kathleen A. Cordeiro

Glenview (NorthShore Glenbrook) Angelo Costas

Loop (Northwestern) Kamala G. Cotts

Hyde Park (UChicago) Greg D. Denenberg

Skokie (NorthShore Evanston) Ami P. Desai

Loop (Northwestern) Merle Diamond

Goose Island (Ascension St. Joseph) Charles D. Dillon

Streeterville (Northwestern) Glynn J. Elliott III

Wilmette (Ascension St. Francis) Jeffrey D. Eye

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Steven J. Fox

Evanston (Northwestern) Michael Gill

Des Plaines (Advocate Lutheran) Susan B. Glick

Near North Side (Rush) Florie Ann Gonsch

Palos Heights (OSF) Kim Therese Grahl

Evanston (NorthShore Evanston) Michael T. Grendon

Lake View East (Ascension St. Joseph) Asim M. Hameeduddin

Streeterville (Northwestern) Robert J. Havey

Streeterville (Northwestern) Joseph J. Hennessy

Magnificent Mile (Rush) Danuta K. Hoyer

Gold Coast (Rush) Kevin E. Hunt

Loop (Northwestern) Brian Ing

North Riverside (Loyola) Jacqueline R. Ivey-Brown

Oak Lawn (Advocate Christ) Stephen M. Kashian

Skokie William R. Kehoe

Near West Side (Rush) Thomas Klarquist

Lake View (Advocate Masonic) Mark S. Kushner

Near West Side (UI Health) Jaroslaw Leszczak

Park Ridge (Advocate Lutheran) Sanjeev Lulla

Northbrook (NorthShore Glenbrook) Jennifer L. Lundgren

Streeterville (Northwestern) Andrew G. Macri

Palos Hills (Advocate Christ) Gopal Madhav

Evergreen Park (Advocate Christ) Nancy M. Mantich

Glenview (NorthShore Glenbrook) Shannon Martin

Hyde Park (UChicago) Jason Mathias

Streeterville (Northwestern) Bryan Moline

Oak Park (Rush Oak Park) John D. Nicolas

Streeterville (Northwestern) Sean D. O’Connor

Streeterville (Northwestern) Shaila Pai-Verma

Lincoln Park (Rush) Scott B. Palmer

Near West Side (Rush) Ashish V. Patel

Schaumburg (Ascension Alexian) Jonathan M. Radosta

Near West Side (UI Health) Andrew B. Repasy

Streeterville (Northwestern) John Revis

Glenview (NorthShore Glenbrook) Mindy Schwartz

Streeterville (UChicago) Michelle Seo

Mount Prospect (Northwest Community) Yvette M. Shannon

Evanston (NorthShore Evanston) Boris Sheynin

Skokie (NorthShore Skokie) Vesna Skul

Gold Coast (Rush) Kavitha Srinivasan

Glenview (NorthShore Glenbrook) Pamela D. Strauss

Near West Side (Rush) Terence P. Sullivan

Loop (Northwestern) Leewen Tai

Oak Lawn (Advocate Christ) Toshiko L. Uchida

Streeterville (Northwestern) Monica B. Vela

Near West Side (UI Health) Jennifer T. Virant

Streeterville (Northwestern) David T. Wechter

Prairie Shores (Advocate Trinity) Frank J. Weschler

Glenview (NorthShore Evanston) Lexy A. Wistenberg

Morton Grove (Advocate Lutheran) Robert D. Zimmanck Jr.

Park Ridge (Advocate Lutheran)

Cancer

Gynecologic Oncology

Amina Ahmed

Near West Side (Rush) Addie Alkhas

Park Ridge (Advocate Lutheran) Emma L. Barber

Streeterville (Northwestern Prentice) Summer B. Dewdney

Near West Side (Rush) Carolyn V. Kirschner

Evanston (NorthShore Evanston) Andras Ladanyi

Near West Side (Rush) Nita Karnik Lee

Hyde Park (UChicago) Ernst R. Lengyel

Hyde Park (UChicago) Kathryn Mills

Hyde Park (UChicago) Adekunle O. Odunsi

Hyde Park (UChicago) Ronald K. Potkul

Maywood (Loyola) Gustavo C. Rodriguez

Evanston (NorthShore Evanston) S. Diane Yamada

Hyde Park (UChicago)

Medical Oncology

Kathy Sue Albain

Maywood (Loyola) Al Bowen Benson III

Streeterville (Northwestern) Christine Bestvina

Hyde Park (UChicago) Michael R. Bishop

Hyde Park (UChicago) Jacob David Bitran

Park Ridge (Advocate Lutheran) Bruce E. Brockstein

Evanston (NorthShore Evanston) Bassem T. Chaar

Chicago Ridge (Advocate Christ) Manjeet S. Chawla

Buena Park (Thorek) Joseph Ignatius Clark

Maywood (Loyola) Melody A. Cobleigh

Near West Side (Rush) Christopher K. Daugherty

Hyde Park (UChicago) Samir B. Desai

Tinley Park (Edward) Lawrence E. Feldman

Near West Side (UI Health) Mary J. Fidler

Near West Side (Rush) Gini F. Fleming

Hyde Park (UChicago) Thomas Gajewski

Hyde Park (UChicago) Adi Gidron

Skokie (Ascension St. Francis) Gary I. Grad

Elk Grove Village (Ascension Alexian) William J. Gradishar

Streeterville (Northwestern) Olwen M. Hahn

Hyde Park (UChicago) Sigrun Hallmeyer

Park Ridge (Advocate Lutheran) M. Mufaddal Hamadeh

Palos Heights (Advocate Christ) Thomas Hensing

Evanston (NorthShore Evanston) Maha H. Hussain

Streeterville (Northwestern) Andrzej Jakubowiak

Hyde Park (UChicago) Pamela E. Kaiser

Park Ridge (Advocate Lutheran) Edward H. Kaplan

Skokie (NorthShore Skokie) Mark Karides

Norwood Park West (Ascension Resurrection) Paramjeet Khosla

Douglas Park (Mount Sinai) Hedy Lee Kindler

Hyde Park (UChicago) Justin Kline

Hyde Park (UChicago) Satyajit Kosuri

Hyde Park (UChicago) Stuart A. Krauss

Uptown (Weiss) Timothy M. Kuzel

Near West Side (Rush) Timothy Lestingi

Park Ridge (Advocate Lutheran) Chih-Yi Liao

Hyde Park (UChicago) Robert de Wilton Marsh

Evanston (NorthShore Evanston) Bassam F. Matar

Rolling Meadows (Ascension Alexian) Ann M. Mauer

Lake View (Advocate Masonic) Jonathan Moreira

Streeterville (Northwestern) Mary F. Mulcahy

Streeterville (Northwestern) Ronald Myint

Chicago Ridge (Advocate Christ) Rita Nanda

Hyde Park (UChicago) Halla S. Nimeiri

Streeterville (Northwestern) Olatoyosi Odenike

Hyde Park (UChicago) Peter Hugh O’Donnell

Hyde Park (UChicago) Ira A. Oliff

Skokie (Ascension St. Francis) Olufunmilayo I. Olopade

Hyde Park (UChicago) Jyoti Dinker Patel

Streeterville (Northwestern) Blase Polite

Hyde Park (UChicago) Edwin R. Priest

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius) Jayanthi Ramadurai

Chicago Ridge (Advocate Christ) Ruta D. Rao

Near West Side (Rush) Mark J. Ratain

Hyde Park (UChicago) Jon Morgan Richards

Park Ridge (Advocate Lutheran) Peter Riedell

Hyde Park (UChicago) Shaina A. Rozell

Chicago Ridge (Advocate Christ) Ardaman Shergill

Hyde Park (UChicago) Daniel H. Shevrin

Evanston (NorthShore Evanston) Sonali M. Smith

Hyde Park (UChicago) Jeffrey A. Sosman

Streeterville (Northwestern) Walter M. Stadler

Hyde Park (UChicago) Regina Stein

Streeterville (Northwestern) Russell Szmulewitz

Hyde Park (UChicago) Everett E. Vokes

Hyde Park (UChicago) Elaine Lee. Wade

Glenview (NorthShore Evanston) James A. Wallace

Tinley Park (UChicago) Ghassan Zalzaleh

Chicago Ridge (Advocate Christ)

Radiation Oncology

William D. Bloomer

Evanston (NorthShore Evanston) Steven J. Chmura

Hyde Park (UChicago) Philip Paul Connell

Hyde Park (UChicago) Paul D. Crossan

Oak Lawn (Advocate Christ) Eric D. Donnelly

Streeterville (Northwestern) Howard J. Halpern

Hyde Park (UChicago) Daniel James Haraf

Hyde Park (UChicago) Yasmin Hasan

Hyde Park (UChicago) John P. Hayes

Streeterville (Northwestern) Arica Hirsch

Park Ridge (Advocate Lutheran) H. Jason Kang

Oak Lawn (Advocate Christ) Matthew Koshy

Near West Side (UI Health) Stanley Liauw

Hyde Park (UChicago) Parthiv S. Mehta

Glenview Bharat Bhushan Mittal

Streeterville (Northwestern) Najeeb Mohideen

Arlington Heights (Northwest Community) Stephen S. Nigh

Arlington Heights (Northwest Community) Rajiv J. Patel

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Ramji R. Rajendran

Elk Grove Village (Ascension Alexian) James E. Ruffer

Lake View (Advocate Masonic) Gary Schreiber

Ravenswood (Swedish) William Small Jr.

Maywood (Loyola) Jonathan Blake Strauss

Streeterville (Northwestern) Faisal Vali

Oak Lawn (Advocate Christ) Harsha Varadhi

Oak Lawn (Advocate Christ) Dian Wang

Near West Side (Rush) Santosh Yajnik

Lake View (Advocate Masonic)

Cardiology

Cardiac Electrophysiology

Rishi K. Arora

Streeterville (Northwestern) Adarsh Bhan

Hazel Crest (Advocate South Suburban) Martin C. Burke

South Loop (Northwestern Palos) Alexandru B. Chicos

Streeterville (Northwestern) Erica D. Engelstein

Near West Side (Rush) Westby G. Fisher

Glenview (NorthShore Glenbrook) Mohammed Nasir Khan

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Bradley P. Knight

Streeterville (Northwestern) Scott M. Miller

Park Ridge (Advocate Lutheran) Jose Nazari

Glenview (NorthShore Glenbrook)

Cardiovascular Disease

Pierrot S. Abi-Mansour

Oak Lawn (Advocate Christ) Francis Almeda

Harvey (UChicago Ingalls) Joan E. Briller

Near West Side (UI Health) Alan S. Brown

Park Ridge (Advocate Lutheran) William G. Cotts

Oak Lawn (Advocate Christ) Michael Davidson

Hyde Park (UChicago) Jeanne DeCara

Hyde Park (UChicago) Dan Fintel

Streeterville (Northwestern) William J. Gries

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Alain L. Heroux

Maywood (Loyola) Sara Kalantari

Hyde Park (UChicago) Thomas T. Kason

Palos Park (Advocate Christ) George T. Kondos

Near West Side (UI Health) Philip B. Krause

Skokie (NorthShore) Marianna Krive

Park Ridge (Advocate Lutheran) Mark B. Lampert

Skokie (NorthShore Skokie) Roberto M. Lang

Hyde Park (UChicago) Donald M. LLoyd-Jones

Streeterville (Northwestern) Gregory P. Macaluso

Palos Park (Advocate Christ) Bosko Margeta

Near West Side (Stroger) Jeffrey J. Marogil

Glenview (NorthShore Glenbrook) Robert P. Mazurek

Hoffman Estates (Ascension Alexian) Elizabeth M. McNally

Streeterville (Northwestern) David J. Mehlman

Streeterville (Northwestern) Marla A. Mendelson

Streeterville (Northwestern) Johnny P. Monteverde

East Ukrainian Village (Humboldt Park Health) Ashish Mukherjee

Archer Heights (Mount Sinai) Chadi Nouneh

Evergreen (Advocate Christ) Thomas J. Quinn

Palos Heights (Northwestern Palos) Mark Rabbat

Maywood (Loyola) Venoodhar Reddy

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Vera H. Rigolin

Streeterville (Northwestern) Jason C. Robin

Glenview (NorthShore Glenbrook) Daniel A. Rowan

Palos Heights (Northwestern Palos) Matthew Sorrentino

Hyde Park (UChicago) Mushabbar Syed

Maywood (Loyola) Annabelle Santos Volgman

Near West Side (Rush) R. Parker Ward

Hyde Park (UChicago)

Interventional Cardiology

Nouri Al-Khaled

Evergreen (Advocate Christ) Noel Camba

Merrionette Park (Northwestern Palos) Charles J. Davidson

Streeterville (Northwestern) Neeraj Jolly

Near West Side (Rush) John J. Lopez

Maywood (Loyola) Sandeep Nathan

Hyde Park (UChicago) Jonathan D. Paul

Hyde Park (UChicago) Gary L. Schaer

Near West Side (Rush) Ankit A. Shah

Arlington Heights (Northwest Community) Atman P. Shah

Hyde Park (UChicago) R. Jeffrey Snell

Near West Side (Rush) Lowell H. Steen Jr.

Maywood (Loyola) Hussam Suradi

Near West Side (Rush) Ranya N. Sweis

Streeterville (Northwestern) Donald J. Tanis

Maywood (Loyola)

Cosmetic Surgery & Skin

Dermatology

Murad Alam

Streeterville (Northwestern) Victoria H. Barbosa

Hyde Park (UChicago) Diana Bolotin

Hyde Park (UChicago) Joaquin C. Brieva

Streeterville (Northwestern) Jordan Carqueville

Magnificent Mile (Northwestern Central DuPage) Samantha B. Conrad

Lake View East (Ascension St. Joseph) Nona Craig

Skokie (NorthShore Evanston) Shannon M. Ewing

Skokie (NorthShore) Jerome M. Garden

Streeterville (Northwestern) Pedram Gerami

Streeterville (Northwestern) Victoria Godinez-Puig

West Town (Northwestern Central DuPage) Harry Goldin

Skokie (NorthShore Skokie) Joan Guitart

Streeterville (Northwestern) Reshma N. Haugen

Arlington Heights Mark D. Hoffman

Hyde Park (UChicago) Keren B. Horn

West Town (Northwestern) Meyer A. Horn

West Town (Northwestern) Carolyn I. Jacob

Near North Side (Northwestern) Edidiong Kaminska

North Center (Advocate Masonic) Aleksandar L. Krunic

Lake View (Swedish) Roopal V. Kundu

Streeterville (Northwestern) Ross M. Levy

Skokie (NorthShore Evanston) Peter A. Lio

River North (Northwestern) David A. Lorber

Skokie (NorthShore Evanston) Gregg M. Menaker

Skokie (NorthShore Evanston) Julie A. Moore

Melrose Park Neill T. Peters

River North (Northwestern) Erin K. Petersen

Lake View East (Ascension St. Joseph) Neha D. Robinson

West Town (Northwestern) Arlene Ruiz de Luzuriaga

Hyde Park (UChicago) Pamela L. Scheinman

Magnificent Mile (Advocate Masonic) Andrew Scheman

Northbrook (Northwestern Lake Forest) David Shanker

Northbrook (NorthShore Evanston) Christopher Richard Shea

Hyde Park (UChicago) Jessica Sheehan

Arlington Heights Dina Yaghmai

Streeterville

Facial Plastic Surgery / Otolaryngology

Steven Dayan

Magnificent Mile (Ascension St. Joseph) Peter C. Revenaugh

Near West Side (Rush) Anil Shah

River North (UChicago) Douglas M. Sidle

Streeterville (Northwestern) Dean M. Toriumi

Gold Coast (Rush) Curtis G. Walsh

Orland Park (Advocate Christ)

Plastic Surgery

Ramsen Azizi

Albany Park (Ascension St. Francis) Todd A. Baker

Park Ridge (Advocate Lutheran) Bruce Samuel Bauer

South Loop (UChicago) Jacob Bloom

Gold Coast (Advocate Masonic) Eleanor I. Bucholz

Maywood (Loyola) Michael Y. Byun

Near North Side (Advocate Lutheran) Laurie Casas

Glenview (NorthShore Glenbrook) David W. Chang

Hyde Park (UChicago) Victor G. Cimino

Park Ridge (Gottlieb) Lorri Cobbins

West Loop John Q. Cook

Magnificent Mile (Rush) Joseph L. Daw Jr.

Arlington Heights (Advocate Good Samaritan) Gregory A. Dumanian

Streeterville (Northwestern) Michael A. Epstein

Northbrook (NorthShore) Julius Few

Magnificent Mile Neil A. Fine

Streeterville (Northwestern) Noopur Gangopadhyay

Streeterville (Lurie) Peter D. Geldner

Streeterville (Advocate Masonic) Arun Gosain

Streeterville (Lurie) Lawrence J. Gottlieb

Hyde Park (UChicago) Karol A. Gutowski

Glenview (NorthShore Evanston) Lawrence H. Iteld

Goose Island (Advocate Masonic) Ramasamy Kalimuthu

Oak Lawn (Advocate Christ) George Kokosis

Near West Side (Rush) M. Vincent Makhlouf

Des Plaines (Mount Sinai) David Erik. Morris

Near West Side (UI Health) Thomas Anthony Mustoe

Magnificent Mile Pravin Patel

Near West Side (UI Health) Otto J. Placik

Magnificent Mile (Northwest Community) Brian E. Rosett

River West (Advocate Trinity) Loren S. Schechter

Near West Side (Rush) Akhil K. Seth

Northbrook (NorthShore Highland Park) Rajendra R. Shah

Oak Lawn (Advocate Christ) Deana S. Shenaq

Near West Side (Rush) Iliana E. Sweis

Northbrook (UI Health) Stefan Mark Szczerba

Rosemont (Advocate Lutheran) Gregory A. Turowski

Skokie Darl Vandevender

Maywood (Loyola) Robert Lee Walton

Gold Coast (Ascension St. Joseph)

Mental Health

Addiction Psychiatry

Deborah L. Couch

Maywood (Loyola)

Child and Adolescent Psychiatry

Edwin Cook

Near West Side (UI Health) Susan Jane Friedland

Goose Island (Lurie) Steven H. Hanus

Evanston (NorthShore Evanston) Ahmed M. Hussain

Streamwood (Streamwood Behavioral) Kathleen M. Kelley

Near West Side (UI Health) MaryBeth Lake

Streeterville (Lurie) Sigita Plioplys

Streeterville (Lurie) Karam Radwan

Hyde Park (UChicago) Marcia Slomowitz

Loop (Northwestern) John T. Walkup

Streeterville (Lurie)

Other Psychiatry

Mehmet E. Dokucu

Streeterville (Northwestern) Geraldine S. Fox

Oak Park John E. Franklin

Streeterville (Northwestern) Jon Edgar Grant

Hyde Park (UChicago) Karen B. Kreiner

Loop (Northwestern) Heidi Meredith

Skokie Kimberly E. Merenkov

Loop (Northwestern) Roueen Rafeyan

Noble Square (Ascension Resurrection) David Schilling

Maywood (Loyola) Geoffrey Shaw

Northfield (Advocate Lutheran) Mark Shukhman

Skokie (NorthShore Skokie) Robert B. Shulman

Near West Side (Rush) Sandra S. Swantek

Near West Side (Rush) Marie Tobin

Hyde Park (UChicago) Theodore E. Weltzin

Streeterville Daniel Yohanna

Hyde Park (UChicago) John M. Zajecka

Near West Side (Rush)

neurology

Neurology

Sabra M. Abbott

Streeterville (Northwestern) Neil Allen

Northbrook (NorthShore Highland Park) Khaled Asi

Oak Lawn (Advocate Christ) Hrayr Attarian

Streeterville (Northwestern) Antoaneta J. Balabanov

Near West Side (Rush) Roumen D. Balabanov

Streeterville (Northwestern) Lawrence P. Bernstein

Near West Side (Rush) Richard A. Bernstein

Streeterville (Northwestern) Amar B. Bhatt

Near West Side (Rush) Deepa Bhupali

Oak Lawn (Advocate Christ) Jose Biller

Maywood (Loyola) James R. Brorson

Hyde Park (UChicago) Michael Carrithers

Near West Side (UI Health) James S. Castle

Near West Side (Rush) Michael Chen

Near West Side (Rush) Bruce A. Cohen

Streeterville (Northwestern) Lenny Cohen

Oak Park (Rush Oak Park) Yvonne M. Curran

Streeterville (Northwestern) Andrew K. Dorsch

Near West Side (Rush) Thomas Freedom

Glenview (NorthShore Glenbrook) Darren R. Gitelman

Park Ridge (Advocate Lutheran) Christopher G. Goetz

Near West Side (Rush) Christopher M. Gomez

Hyde Park (UChicago) Zulma Hernandez-Peraza

Near West Side (UI Health) Sam U. Ho

Streeterville (Northwestern) Adil Javed

Hyde Park (UChicago) Thomas J. Kelly

Hyde Park (UChicago) Sanjeev Raj Keshary

Oak Lawn (Advocate Christ) Igor J. Koralnik

Streeterville (Northwestern) Richard Kraig

Hyde Park (UChicago) Rimas V. Lukas

Streeterville (Northwestern) James A. Mastrianni

Hyde Park (UChicago) Onur Melen

Streeterville (Northwestern) Marek Marsel Mesulam

Streeterville (Northwestern) Timothy J. Mikesell

Park Ridge (Advocate Lutheran) Augusto A. Miravalle

Near West Side (Rush) Danny S. Park

Ravenswood (Swedish) Shyam Prabhakaran

Hyde Park (UChicago) Jeffrey J. Raizer

Streeterville (Northwestern) David P. Randall

Park Ridge (Advocate Lutheran) Malathi S. Rao

South Loop (Rush) Anthony T. Reder

Hyde Park (UChicago) Michael Rezak

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius) Ligia N. Rioja

Oak Park (Rush Oak Park) Raymond Roos

Hyde Park (UChicago) Jack M. Rozental

Streeterville (Northwestern) Susan M. Rubin

Glenview (NorthShore Glenbrook) Wayne A. Rubinstein

Park Ridge (Advocate Lutheran) Michael J. Schneck

Maywood (Loyola) Stephan U. Schuele

Streeterville (Northwestern) Teepu Siddique

Streeterville (Northwestern) Tatyana Simuni

Streeterville (Northwestern) Michael C. Smith

Near West Side (Rush) Sarah Y. Song

Near West Side (Rush) Rochelle T. Sweis

Oak Lawn (Advocate Christ) Aimee Joy. Szewka

Near West Side (Rush) Jessica W. Templer

Streeterville (Northwestern) Mian Z. Urfy

Park Ridge (Advocate Lutheran) Melvin D. Wichter

Palos Heights (Advocate Christ) John R. Wilson

Melrose Park (Gottlieb) Robert B. Wright

Near West Side (Rush) Daniel Richard Wynn

Northbrook (NorthShore Highland Park) Cindy Zadikoff

Streeterville (Northwestern) Phyllis C. Zee

Streeterville (Northwestern)

Neurologic Surgery

Tord D. Alden

Streeterville (Lurie) Julian E. Bailes Jr.

Evanston (NorthShore Evanston) Joshua Billingsley

Park Ridge (Advocate Lutheran) George K. Bovis

Park Ridge (Ascension Alexian) Robin M. Bowman

Streeterville (Lurie) Richard W. Byrne

Near West Side (Rush) James P. Chandler

Streeterville (Northwestern) Fady T. Charbel

Near West Side (UI Health) Arthur J. DiPatri Jr.

Streeterville (Lurie) Egon M. Doppenberg

Park Ridge (Advocate Lutheran) Mina Foroohar

Arlington Heights (Northwest Community) Aruna Ganju

Streeterville (Northwestern) Amy B. Heimberger

Streeterville (Northwestern) Dean G. Karahalios

Park Ridge (Advocate Lutheran) Sandi K. Lam

Streeterville (Lurie) Demetrius Lopes

Park Ridge (Advocate Lutheran) Stephan A. Munich

Near West Side (Rush) Lorenzo F. Munoz

Near West Side (Rush) Sergey Neckrysh

Near West Side (UI Health) Dimitrios C. Nikas

Oak Lawn (Advocate Children’s Oak Lawn) Russ P. Nockels

Arlington Heights (Northwest Community) John E. O’Toole

Near West Side (Rush) Vikram Prabhu

Maywood (Loyola) Edwin Ramos

Hyde Park (UChicago) Szymon Sami Rosenblatt

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Joshua M. Rosenow

Streeterville (Northwestern) John R. Ruge

Park Ridge (Advocate Children’s Park Ridge) Sepehr B. Sani

Near West Side (Rush) Patrick Sugrue

Park Ridge (Advocate Lutheran) Vincent C. Traynelis

Near West Side (Rush) Sanjay Yadla

Elk Grove Village (Ascension Alexian)

Neuroradiology

Talha S. Allam

Oak Lawn (Advocate Christ)

organs & glands

Endocrinology, Diabetes, and Metabolism

Abdallah Altarshan

Evergreen Park (OSF) Ramez Bahu

Skokie (NorthShore) Pauline M. Camacho

Maywood (Loyola). Gerald A. Charnogursky

Maywood (Loyola) Sara Chowdhury

Skokie (NorthShore) Ronald N. Cohen

Hyde Park (UChicago) Megan Crawford

Skokie (NorthShore) David A. Ehrmann

Hyde Park (UChicago) Inessa Gelfand

Wheeling (Ascension St. Francis) Janice L. Gilden

Ukrainian Village (Ascension St. Mary) Olena Hungerford

Ukrainian Village (Ascension St. Elizabeth) Brian W. Kim

Near West Side (Rush) Chung-Kay Koh

Park Ridge (Advocate Lutheran) Aarti Manchanda

Elmhurst (Elmhurst Hospital) Maria Claudia Moscoso-Cordero

Skokie (NorthShore) Louis H. Philipson

Hyde Park (UChicago) Victoria Sandler

Skokie (NorthShore) David H. Sarne

Hyde Park (UChicago) Erica G. Sinsheimer

Skokie Daniel D. So

Arlington Heights (Advocate Good Shepherd) Kristina I. Todorova-Koteva

Skokie (NorthShore) Tahira Yasmeen

Merrionette Park (Advocate Christ) Katarzyna G. Zarnecki

Skokie (NorthShore)

Gastroenterology

Abdul A. Aadam

Streeterville (Northwestern) Douglas R. Adler

Glenview (Advocate Lutheran) Costica Aloman

Near West Side (Rush) Thomas R. Arndt

Oak Lawn (Advocate Christ) Charles Berkelhammer

Oak Lawn (Advocate Christ) Joseph M. Bresnahan

Riverside (MacNeal) Russell D. Cohen

Hyde Park (UChicago) Scott J. Cotler

Maywood (Loyola) Mark T. DeMeo

Near West Side (Rush) Andres Duarte

Streeterville (Northwestern) Mark E. Dubin

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius) Claus J. Fimmel

Evanston (NorthShore) Marc S. Fine

Niles (Advocate Lutheran) Steven L. Flamm

Near West Side (Rush) Daniel R. Ganger

Streeterville (Northwestern) Lawrence E. Gluskin

Lake View East (Ascension St. Joseph) Neil Gupta

Des Plaines (Loyola) Stephen B. Hanauer

Streeterville (Northwestern) Abdul Haseeb

Des Plaines (Loyola) Steven Hendler

Des Plaines (Loyola) Stuart A. Issleib

La Grange Jeffrey M. Jacobs

Glenview (NorthShore Skokie) Peter J. Kahrilas

Streeterville (Northwestern) Ali Keshavarzian

Near West Side (Rush) Rajesh N. Keswani

Streeterville (Northwestern) Leila Kia

Streeterville (Northwestern) Srinadh Komanduri

Streeterville (Northwestern) Laura M. Kulik

Streeterville (Northwestern) Manoj K. Mehta

Evanston (NorthShore Evanston) Justin E. Mitchell

Near West Side (Rush) Vincent C. Muscarello

Oak Lawn (Northwestern Palos) Amar S. Naik

Des Plaines (Loyola) Kenneth I. O’Riordan

Des Plaines (Advocate Lutheran) John Pandolfino

Streeterville (Northwestern) Willis G. Parsons

Arlington Heights (Northwest Community) Bennett H. Plotnick

Skokie (NorthShore Skokie) Nancy S. Reau

Near West Side (Rush) K. Gautham Reddy

Hyde Park (UChicago) Mary E. Rinella

Hyde Park (UChicago) David T. Rubin

Hyde Park (UChicago) Michael A. Ruchim

Streeterville (Northwestern) Carol E. Semrad

Hyde Park (UChicago) Nikhil J. Shastri

Maywood (Loyola) Uzma D. Siddiqui

Hyde Park (UChicago) Dean N. Silas

Niles (Advocate Lutheran) Christian G. Stevoff

Streeterville (Northwestern) Helen S. Te

Hyde Park (UChicago) Mukund Venu

Des Plaines (Gottlieb) Irving Waxman

Near West Side (Rush) Eric J. Yegelwel

Arlington Heights (Northwest Community) George Zahrebelski

Hoffman Estates (Ascension Alexian)

Nephrology

Wadah Atassi

Marquette Park (Holy Cross) Eudora Eng

Streeterville (Northwestern) Cybele Ghossein

Streeterville (Northwestern) Karen A. Griffin

Maywood (Loyola) Mary S. Hammes

Hyde Park (UChicago) Sheldon M. Hirsch

South Loop (Weiss) Bing Ho

Streeterville (Northwestern) Tamara Isakova

Streeterville (Northwestern) Daniel Kniaz

Park Ridge (Advocate Lutheran) Stephen M. Korbet

West Town (Rush) David J. Leehey

Maywood (Loyola) Rupal C. Mehta

Streeterville (Northwestern) James J. Paparello

Streeterville (Northwestern) Lisa Pillsbury

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Leonard D. Potempa

La Grange (UChicago AdventHealth La Grange) Roger A. Rodby

West Town (Rush) James J. Rydel

Oak Lawn (Advocate Christ) Khaleel Sayeed

Ukrainian Village (Ascension St. Mary) Neil E. Soifer

West Rogers Park (Ascension St. Francis) Stuart M. Sprague

Evanston (NorthShore Evanston) Anand Srivastava

Near West Side (UChicago) Manish Tanna

Mount Prospect (Northwest Community) Kavitha Vellanki

Maywood (Loyola) Haimanot Wasse

Near West Side (Rush) William L. Whittier

West Town (Rush)

Ophthalmology

Naveed Z. Ansari

Arlington Heights Brad G. Anstadt

Melrose Park (Gottlieb) Ahmad Aref

Near West Side (UI Eye & Ear) Nathalie Azar

Near West Side (UI Health) Surendra Basti

Streeterville (Northwestern) Andrew Berman

Skokie (NorthShore Skokie) Michael P. Blair

Des Plaines (UChicago) Brenda L. Bohnsack

Streeterville (Lurie) Charles S. Bouchard

Maywood (Loyola) Paul J. Bryar

Streeterville (Northwestern) R.V. Paul Chan

Near West Side (UI Eye & Ear) Felix Y. Chau

Near West Side (UI Eye & Ear) Troy W. Close

Budlong Woods (NorthShore) Adam J. Cohen

Glenview (Ascension St. Francis) M. Soledad Cortina

Near West Side (UI Health) Kimberlee Curnyn

Arlington Heights Felipe De Alba

Maywood (Loyola) Jose J. De la Cruz

Near West Side (UI Eye & Ear) Thomas A. Deutsch

Near West Side (Rush) Jasmeet S. Dhaliwal

Norwood Park West (Ascension Resurrection) Ali Djalilian

Near West Side (UI Health) Sanja Dragovic

Streeterville (Northwestern) Christopher Farley

Palos Heights (Northwestern Palos) Robert S. Feder

Streeterville (Northwestern) Ira Garoon

Des Plaines (Advocate Lutheran) Robert Garoon

Des Plaines (Advocate Lutheran) Michael C. Giovingo

Norwood Park East (Stroger) Debra A. Goldstein

Streeterville (Northwestern) Madhu S.R. Gorla

Glenview (NorthShore Glenbrook) Raj K. Goyal

Bedford Park (Advocate Trinity) Seenu M. Hariprasad

Hyde Park (UChicago) Joshua B. Herz

Glenview (NorthShore) Sandeep Jain

Near West Side (UI Health) Thomas John

Oakland (Advocate South Suburban) Bruce H. Kaplan

Park Ridge (Advocate Lutheran) Nickolas Katsoulakis

Palos Heights (Northwestern Palos) Lawrence M. Kaufman

Logan Square (Ascension St. Joseph) Michael S. Korey

Jefferson Park (Masonic) Stephen Krates

Palos Heights (Northwestern Palos) Yannek I. Leiderman

Near West Side (UI Eye & Ear) Andrew O. Lewicky

Jefferson Park (Masonic) Jennifer Lim

Near West Side (UI Eye & Ear) Ann-Marie Lobo

Near West Side (UI Eye & Ear) Cereesa E. Longest

Arlington Heights Osvaldo I. Lopez

Lake View (Masonic) David Lubeck

Homewood (Advocate Trinity) James F. McDonnell

Maywood (Loyola) Carol A. Menner

Noble Square (Ascension St. Mary) William F. Mieler

Near West Side (UI Eye & Ear) Samuel J. Multack

Olympia Fields (Advocate South Suburban) David J. Palmer

Streeterville (Northwestern) Thomas D. Patrianakos

Norwood Park East (Swedish) Paul O. Phelps

Lincoln Park (Northwestern) Mark J. Piotrowski

Arlington Heights (Ascension St. Alexius) Saba Quraishi

Stickney (MacNeal) Peter K. Rabiah

Skokie (NorthShore) Bahram Rahmani

Streeterville (Lurie) James J. Reidy

Hyde Park (UChicago) Sarah H. Rodriguez

Hyde Park (UChicago) Lisa F. Rosenberg

Streeterville (Northwestern) Mark I. Rosenblatt

Near West Side (UI Health) Jonathan B. Rubenstein

Near West Side (Rush) Carol Schmidt

Streeterville (Northwestern) Pete Setabutr

Near West Side (UI Eye & Ear) Lena C. Shah

Arlington Heights (Ascension St. Alexius) Paras R. Shah

Glenview (NorthShore) K. Sheila Shifrin

South Loop (Advocate South Suburban) Tatyana Spektor

Skokie (Rush) David S. Springer

Oak Park (West Suburban) Monica L. Thoms

Arlington Heights (Northwest Community) Benjamin H. Ticho

Chicago Ridge (UI Eye & Ear) David J. Tresley

Jefferson Park (Advocate Masonic) Elmer Y. Tu

Near West Side (UI Health) Thasarat S. Vajaranant

Near West Side (UI Eye & Ear) Nicholas J. Volpe

Streeterville (Northwestern) Stephen A. Watson

Streeterville (Northwestern) Holly Weis

Glenview Michael P. Weisberg

Northbrook (Northwestern) Ronald S. Weiss

Stickney (MacNeal) Kenya M. Williams

Loop (Rush) John W. Winkler

Des Plaines (Ascension Holy Family) Kathryn P. Winkler

Des Plaines (Northwest Community) Stephen J. Winkler

Des Plaines (Northwest Community) Tamara B. Wyse

Northbrook (NorthShore Evanston)

Otolaryngology

Nishant Agrawal

Hyde Park (UChicago) Samer Al-Khudari

Near West Side (Rush) Martin E. Anderson Jr.

Niles (Advocate Lutheran) Mihir K. Bhayani

Near West Side (Rush) Elizabeth Astin Blair

Hyde Park (UChicago) Richard W. Borrowdale

Maywood (Loyola) James A. Burns

Streeterville (Northwestern) Gregory S. Bussell

Niles (Advocate Lutheran) Allen H. Carlins

Glenview (Northwestern) Francis A. Casper

Niles (Advocate Lutheran) Steven Charous

Maywood (Loyola) Judy L. Chen

Northbrook (NorthShore) David Bertram Conley Jr.

Streeterville (Northwestern) Jacquelynne P. Corey

Loop (Ascension St. Joseph) Michael Friedman

Lake View (Masonic) Krystyna V. Gal

Orland Park (Advocate Christ) Michael B. Gluth

Hyde Park (UChicago) Katherine K. Hamming

Niles (Advocate Lutheran) Stephanie A. Joe

Near West Side (UI Eye & Ear) Robert C. Kern

Streeterville (Northwestern) Sue Kim

Northbrook (NorthShore) Daniel M. Kurtzman

Berwyn (MacNeal) Victoria S. Lee

Near West Side (UI Eye & Ear) John P. Leonetti

Maywood (Loyola) Nicholas Lygizos

Niles (Advocate Lutheran) Susan T. Lyon

Palos Heights (Advocate Christ) John Maddalozzo

Streeterville (Lurie) Silvio Marra

Orland Park (Advocate Christ) Alan G. Micco

Streeterville (Northwestern) Elias M. Michaelides

Near West Side (Rush) Victor P. Mokarry

Norwood Park West (Ascension Alexian) Dennis M. Moore

Maywood (Loyola) Peter Papagiannopoulos

Near West Side (Rush) Urjeet A. Patel

Streeterville (Northwestern) Lon J. Petchenik

Rolling Meadows (Northwest Community) Jayant Pinto

Hyde Park (UChicago) Louis de Guzman Portugal

Hyde Park (UChicago) Jordan B. Pritikin

Loop (Ascension St. Joseph) Joseph R. Raviv

Northbrook (NorthShore Evanston) Miriam Redleaf

Near West Side (UI Health) Christopher R. Roxbury

Hyde Park (UChicago) Ari B. Rubenfeld

Near West Side (UI Health) Sandeep Samant

Streeterville (Northwestern) Andrea Shogan

Hyde Park (UChicago) Gordon J. Siegel

Near North Side (Northwestern) H. Steven Sims

Near West Side (UI Health) Ryan M. Smith

Near West Side (Rush) Steven F. Soltes

Oak Lawn (Advocate Christ) James Stankiewicz

Maywood (Loyola) Kerstin M. Stenson

Near West Side (Rush) Bobby A. Tajudeen

Near West Side (Rush) Bruce K. Tan

Streeterville (Northwestern) Nirav N. Thakkar

Orland Park (Advocate Christ) David Douglas Walker

Northbrook (NorthShore) Regina Paloyan Walker

Western Springs (UChicago AdventHealth Hinsdale) Kevin C. Welch

Streeterville (Northwestern)

Pulmonary Disease

Ada I. Arias

Ukrainian Village (Ascension St. Elizabeth) Robert A. Balk

Near West Side (Rush) Michael J. Cuttica

Streeterville (Northwestern) Jane E. DeMatte-D’Amico

Streeterville (Northwestern) Steven Dudek

Near West Side (UI Health) Harvey J. Friedman

Evanston (Ascension St. Francis) Steven M. Geller

Arlington Heights (Ascension Alexian) D. Kyle Hogarth

Hyde Park (UChicago) Renea Jablonski

Hyde Park (UChicago) Manu Jain

Streeterville (Northwestern) Min Joo

Near West Side (UI Health) Ravi Kalhan

Streeterville (Northwestern) David W. Kamp

Streeterville (Northwestern) Kevin L. Kovitz

Elk Grove Village (Ascension Alexian) John P. Kress

Hyde Park (UChicago) Petham P. Muthuswamy

South Shore (Jackson Park Hospital) Prema Nanavaty

Near West Side (Rush) Edward T. Naureckas

Hyde Park (UChicago) Christopher Sola Olopade

Hyde Park (UChicago) Michelle Prickett

Streeterville (Northwestern) Sharon Reifler Rosenberg

Streeterville (Northwestern) Kevin P. Simpson

Maywood (Loyola) Lewis J. Smith

Streeterville (Northwestern) Peter H. Sporn

Streeterville (Northwestern) Arvey M. Stone

Park Ridge (Advocate Lutheran) Mary E. Strek

Hyde Park (UChicago) Sai Sailaja Sunkara

Near West Side (UI Health) Agop Tepeli

Hazel Crest (Advocate South Suburban) Nidhi S. Undevia

Maywood (Loyola) Christopher J. Winslow

Evanston (NorthShore Glenbrook)

Urology

Laurie Bachrach

Melrose Park (Elmhurst Hospital) Nelson E. Bennett Jr.

Streeterville (Northwestern) Mark Brandt

Park Ridge (Advocate Lutheran) Robert E. Brannigan

Streeterville (Northwestern) William J. Catalona

Streeterville (Northwestern) Joel Z. Cornfield

Near West Side (Jesse Brown VA) Scott Eggener

Hyde Park (UChicago) Lev Elterman

Skokie (Weiss) Geoffery Engel

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Robert C. Flanigan

Maywood (Loyola) Gordon R. Gluckman

Mount Prospect (Advocate Lutheran) Gopal N. Gupta

Maywood (Loyola) Fadi A. Habib

Portage Park (Ascension St. Joseph) Brian T. Helfand

Glenview (NorthShore) Shilajit D. Kundu

Streeterville (Northwestern) Ronald Lee

Mount Prospect (Advocate Lutheran) Laurence A. Levine

Near West Side (Rush) John E. Milner

Skokie (NorthShore Highland Park) Craig Niederberger

Near West Side (UI Health) Kent T. Perry Jr.

Streeterville (Northwestern) Steven M. Pierpaoli

Evergreen Park (Northwestern Palos) Marcus L. Quek

Maywood (Loyola) David A. Rebuck

Park Ridge (Advocate Lutheran) Mark J. Schacht

Evanston (Ascension St. Francis) Edward M. Schaeffer

Streeterville (Northwestern) Arieh L. Shalhav

Hyde Park (UChicago) George Sreckovic

Orland Park (Northwestern Palos) Thomas Turk

Maywood (Loyola) Srinivas Vourganti

Near West Side (Rush) Paul M. Yonover

Lake View (Masonic) Gregory P. Zagaja

Hyde Park (UChicago)

orthopedics

Hand Surgery

Sonya P. Agnew

Maywood (Loyola) Prasant Atluri

Arlington Heights (Northwest Community) Ajay K. Balaram

Arlington Heights (Northwest Community) Taizoon H. Baxamusa

Morton Grove (Advocate Lutheran) Michael S. Bednar

Maywood (Loyola) Leon S. Benson

Glenview (NorthShore Evanston) Matthew A. Bernstein

Schaumburg (Ascension Alexian) Sam Biafora

Arlington Heights (Northwest Community) Mark S. Cohen

Near West Side (Rush) John J. Fernandez

Near West Side (Rush) David M. Kalainov

Magnificent Mile (Northwestern) Alfonso Mejia II

Skokie (NorthShore Skokie) Sanjay Patari

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius) Craig S. Phillips

Glenview (NorthShore Evanston) Scott D. Sagerman

Arlington Heights (Northwest Community) Michael I. Vender

Arlington Heights (Northwest Community) Jeffrey L. Visotsky

Morton Grove (Advocate Lutheran) Thomas A. Wiedrich

Magnificent Mile (Northwestern) Jennifer M. Wolf

Hyde Park (UChicago) Robert W. Wysocki

Near West Side (Rush)

Orthopedic Surgery

Haluk Altiok

Montclare (Shriners) Samer Attar

Streeterville (Northwestern) Christopher J. Bergin

Park Ridge (Advocate Lutheran) Nicholas Brown

Maywood (Loyola) Charles A. Bush-Joseph

Near West Side (Rush) Scott D. Cordes

Streeterville (NorthShore Skokie) Christopher J. DeWald

Near West Side (Rush) Benjamin G. Domb

Des Plaines (Ascension St. Alexius) Thomas Andrew Ehmke

Western Springs (UChicago AdventHealth Hinsdale) Douglas Evans

Maywood (Loyola) Henry A. Finn

Uptown (Weiss) Brian Forsythe

Near West Side (Rush) Nickolas Garbis

Maywood (Loyola) David Garelick

Avondale (Ascension St. Joseph) Grant E. Garrigues

Near West Side (Rush) Steven Gitelis

Near West Side (Rush) Edward J. Goldberg

Near West Side (Rush) Mitchell Lee Goldflies

Lawndale (St. Anthony) Wayne M. Goldstein

Morton Grove (Advocate Lutheran) John Grayhack

Streeterville (Lurie) Purnendu Gupta

Montclare (Shriners) Rex Haydon

Hyde Park (UChicago) James A. Hill

Streeterville (Northwestern) Erling Ho

Riverside (MacNeal) Sherwin S.W. Ho

Hyde Park (UChicago) Joshua J. Jacobs

Near West Side (Rush) Anish R. Kadakia

Streeterville (Northwestern) Ari J. Kaz

Avondale (Ascension St. Joseph) Jason L. Koh

Skokie (NorthShore Skokie) Keith Komnick

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius) Alan C. League

Morton Grove (Advocate Lutheran) Gabriel S. Levi

Arcadia Terrace (Advocate Masonic) Sheryl Lipnick

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius) Bradley R. Merk

Streeterville (Northwestern) George S. Miz

Flossmoor (UChicago Ingalls) Mary K. Morrell

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Denis Nam

Near West Side (Rush) Shane J. Nho

Near West Side (Rush) Paul S. Nourbash

Schaumburg (Ascension Alexian) Michael O’Rourke

Glenview (NorthShore Glenbrook) Terrance D. Peabody

Streeterville (Northwestern) Frank M. Phillips

Near West Side (Rush) Amy Jo Ptaszek

Glenview (NorthShore Evanston) David J. Raab

Morton Grove (Advocate Lutheran) Harold Rees

Maywood (Loyola) E. Quinn Regan

Arlington Heights (Northwest Community) Victor Romano

River Forest (West Suburban) Jason L. Rotstein

Schaumburg (Ascension Alexian) Dane Salazar

Maywood (Loyola) John F. Sarwark

Streeterville (Lurie) Adam Schiff

Maywood (Loyola) Keith E. Schroeder

Schaumburg (Ascension Alexian) Maria Z. Siemionow

Near West Side (UI Health) Peter A. Smith

Montclare (Shriners) S. David Stulberg

Streeterville (NorthShore Skokie) Theodore J. Suchy

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius) Linda Idris Suleiman

Streeterville (Northwestern) Christopher M. Sullivan

Hyde Park (UChicago) Michael A. Terry

Streeterville (Northwestern) Pietro M. Tonino

Maywood (Loyola) Leah R. Urbanosky

Western Springs (UChicago AdventHealth Hinsdale) Nikhil N. Verma

Near West Side (Rush) Craig Westin

Avondale (Weiss) Karen Wu

Maywood (Loyola) Adam B. Yanke

Near West Side (Rush) Lukas P. Zebala

Skokie (NorthShore Skokie)

Physical Medicine and Rehabilitation

Roy Adair

Oak Lawn (Advocate Christ) Bonita Alexander

Elk Grove Village (Shirley Ryan) Joseph T. Alleva

Glenview (NorthShore Glenbrook) Brooke A. Belcher

Schaumburg (Ascension Alexian) David Chen

Streeterville (Shirley Ryan) Leda A. Ghannad

Near West Side (Rush) Aaron Gilbert

Streeterville (Shirley Ryan) Michelle S. Gittler

Douglas Park (Schwab) Richard L. Harvey

Streeterville (Shirley Ryan) Mark E. Huang

Streeterville (Shirley Ryan) Susan Lis

Park Ridge (Advocate Lutheran) Matthew C. Oswald

Streeterville (Shirley Ryan) Monica E. Rho

Streeterville (Shirley Ryan) Elliot Jay Roth

Streeterville (Shirley Ryan) James Anthony Sliwa

Streeterville (Shirley Ryan) David L. Tashima

Schaumburg (Ascension Alexian)

Sports Medicine

Joshua A. Blomgren

Near West Side (Rush) Philip F. Skiba

Lincoln Park (Advocate Lutheran)

pediatrics

Adolescent Medicine

Karen Bernstein

Near West Side (UI Health)

Child Neurology

Saba Ahmad

Near West Side (UI Health) Emily Doll

Hyde Park (UChicago) Leon G. Epstein

Streeterville (Lurie) Peter T. Heydemann

Near West Side (Rush) Nancy L. Kuntz

Streeterville (Lurie) Carol Macmillan

Hyde Park (UChicago Comer) Charles J. Marcuccilli

Near West Side (Rush) Sunila E. O’Connor

Streeterville (Lurie) Nishant S. Shah

Park Ridge (Advocate Lutheran) Priyamvada Tatachar

Streeterville (Lurie) James Tonsgard

Hyde Park (UChicago Comer)

Developmental / Behavioral Pediatrics

Lawrence A. Gray

Streeterville (Lurie) Michael Msall

Hyde Park (UChicago Comer) Reshma Shah

Near West Side (UI Health)

Neonatal / Perinatal Medicine

Ousama Dallal

Oak Lawn (Advocate Children’s Oak Lawn) Jeffrey George

Park Ridge (Advocate Lutheran) Aaron Hamvas

Streeterville (Lurie) Richard Kampanatkosol

Oak Lawn (Advocate Children’s Oak Lawn) Jonathan Muraskas

Maywood (Loyola) Aloka L. Patel

Near West Side (Rush) De-Ann M. Pillers

Near West Side (UI Health) David N. Sheftel

Park Ridge (Advocate Lutheran) Jean M. Silvestri

Near West Side (Rush) Debra E. Weese-Mayer

Streeterville (Lurie) Marc G. Weiss

Maywood (Loyola)

Pediatric Allergy and Immunology

Cynthia Lerner

Tinley Park (Lurie) C. Lucy Park

Near West Side (UI Health) Joyce Rabbat

Maywood (Loyola) Pisit Rangsithienchai

Oak Forest (Advocate South Suburban)

Pediatric Cardiology

Michael Earing

Hyde Park (UChicago Comer) Abraham Groner

Hyde Park (UChicago Comer) Peter Koenig

Streeterville (Lurie) Stephen M. Neuberger

Park Ridge (Advocate Christ) Stephen Pophal

Hyde Park (UChicago) David A. Roberson

Oak Lawn (Advocate Christ) Stefani M. Samples

Streeterville (Lurie) Philip T. Thrush

Streeterville (Lurie) Thomas J. Weigel

Avondale (Lurie) Paula E. Williams

Hyde Park (UChicago Comer)

Pediatric Critical Care Medicine

Rajit K. Basu

Streeterville (Lurie)

Pediatric Dermatology

Anthony J. Mancini

Streeterville (Lurie) Amy S. Paller

Streeterville (Lurie) Sarah L. Stein

Hyde Park (UChicago) Annette M. Wagner

Streeterville (Lurie)

Pediatric Endocrinology

Tseghai Berhe

Schaumburg (Advocate Good Samaritan) Claudia Boucher-Berry

Near West Side (UI Health) Wendy J. Brickman

Streeterville (Lurie) Dianne Deplewski

Hyde Park (UChicago) Stephanie Drobac

Skokie (NorthShore Skokie) Courtney A. Finlayson

Lincoln Park (Lurie) Naomi R. Fogel

Lincoln Park (Lurie) Siri Atma W. Greeley

Hyde Park (UChicago) Carla Z. Minutti

Near West Side (Rush) Raghavendra G. Mirmira

Hyde Park (UChicago) Anita N. Swamy

Lincoln Park (Lurie)

Pediatric Gastroenterology

Ruba Azzam

Hyde Park (UChicago Comer) James Berman

Park Ridge (Advocate Lutheran) Vincent F. Biank

Evanston (NorthShore) John E. Fortunato Jr.

Streeterville (Lurie) Anil A. Kesavan

Near West Side (Rush) Randolph M. McConnie

Near West Side (Rush) Rajeev Nagpal

Evergreen Park (Advocate Christ) Suzanne P. Nelson

Glenview (Lurie) Timothy A.S. Sentongo

Hyde Park (UChicago Comer)

Pediatric Hematology and Oncology

Eric C. Beyer

Hyde Park (UChicago Comer) Jason A. Canner

Oak Lawn (Advocate Children’s Oak Lawn) Susan L. Cohn

Hyde Park (UChicago Comer) John M. Cunningham

Hyde Park (UChicago Comer) Jill de Jong

Hyde Park (UChicago Comer) Lisa Giordano

Near West Side (Rush) William R. Goodell

Park Ridge (Advocate Children’s Park Ridge) Tara Henderson

Hyde Park (UChicago Comer) Lewis Hsu

Near West Side (UI Health) James LaBelle

Hyde Park (UChicago Comer) Loretta S. Li

Streeterville (Lurie) Ricarchito B. Manera

Oak Lawn (Advocate Children’s Oak Lawn) Elaine R. Morgan

Streeterville (Lurie) Radhika Peddinti

Hyde Park (UChicago Comer) Jenna E. Rossoff

Streeterville (Lurie) Mary Lou Schmidt

Near West Side (UI Health) Samuel L. Volchenboum

Hyde Park (UChicago Comer) Angela J. Waanders

Streeterville (Lurie) David Walterhouse

Streeterville (Lurie)

Pediatric Infectious Disease

Ellen G. Chadwick

Streeterville (Lurie) Karen Hayani

Near West Side (UI Health) Barbara Hendrickson

Hyde Park (UChicago Comer) Anne H. Rowley

Streeterville (Lurie)

Pediatric Nephrology

Richard A. Kaplan

Park Ridge (Advocate Lutheran) Mahima Keswani

Streeterville (Lurie) Jerome Lane

Streeterville (Lurie) Izhar U. Qamar

Woodlawn (La Rabida) Priya Verghese

Streeterville (Lurie)

Pediatric Otolaryngology

Fuad M. Baroody

Hyde Park (UChicago Comer) Kathryn L. Colman

Lake View (Masonic) James W. Schroeder

Streeterville (Lurie) Jonathan M. Sherman

Oak Lawn (Advocate Children’s Oak Lawn) Dana Suskind

Hyde Park (UChicago Comer) Dana M. Thompson

Streeterville (Lurie) David L. Walner

Niles (Advocate Lutheran) Nancy Young

Streeterville (Lurie)

Pediatric Pulmonology

Javeed Akhter

Oak Lawn (Advocate Children’s Oak Lawn) Maria L. Dowell

Streeterville (Lurie) Susanna A. McColley

Streeterville (Lurie)

Pediatric Rheumatology

Marisa Klein-Gitelman

Streeterville (Lurie) Melissa S. Tesher

Hyde Park (UChicago Comer) Linda Wagner-Weiner

Hyde Park (UChicago Comer)

Pediatric Surgery

Fizan Abdullah

Streeterville (Lurie) Julia E. Grabowski

Streeterville (Lurie) Marion C.W. Henry

Hyde Park (UChicago Comer) Thomas H. Inge

Streeterville (Lurie) Brian A. Jones

Park Ridge (Advocate Children’s Park Ridge) Jessica J. Kandel

Hyde Park (UChicago Comer) Thomas K. Lee

Hyde Park (UChicago Comer) Deborah S. Loeff

Park Ridge (Advocate Lutheran) Grace Z. Mak

Hyde Park (UChicago Comer) Manish Raiji

Hyde Park (UChicago Comer) Erin E. Rowell

Streeterville (Lurie) Kathryn J. Rowland

Park Ridge (Advocate Children’s Oak Lawn) Bethany J. Slater

Park Ridge (Advocate Children’s Park Ridge) Riccardo Superina

Streeterville (Lurie)

Pediatric Urology

Earl Y. Cheng

Streeterville (Lurie) Mohan S. Gundeti

Hyde Park (UChicago Comer) John T.B. Houston

West Town (Lurie) Bruce W. Lindgren

Streeterville (Lurie) Dennis B. Liu

Streeterville (Lurie) Max Maizels

Streeterville (Lurie) Jonathan H. Ross

Near West Side (Rush) Elizabeth B. Yerkes

Streeterville (Lurie)

Other Pediatrics

Hassan Alzein

Evergreen Park (OSF) Adam Aronson

Skokie (Advocate Lutheran) Eileen M. Beaty

Evanston (NorthShore Evanston) Irwin Benuck

Evanston (Lurie) John K. Boblick

Oak Park (Loyola) Donald K. Brown

Streeterville (Lurie) Mark M. Butterly

Oak Lawn (Advocate Children’s Oak Lawn) Jeffrey A. Cabotaje

Oak Park (Elmhurst Hospital) Jason J. Canel

Glenview (NorthShore Glenbrook) Rachel N. Caskey

Near West Side (UI Health) Danielle Smith Cherian

Goose Island (Lurie) Hannah Chow

North Riverside (Loyola) Shana N. Christian

Evanston (NorthShore Evanston) John P. Cueva

Oak Lawn (Advocate Christ) Virginia M. DePaul

Evanston (NorthShore Evanston) Sean M. Diamond

Orland Park (Loyola) Cathy DiVincenzo

Skokie (Advocate Lutheran) David Drelicharz

Goose Island (Lurie) Marc A. Freed

North Riverside (MacNeal) Carrie M. Gosch

Lake View (Lurie) Mary C. Hall

Skokie (NorthShore Evanston) Wafaa G. Hanna

Tinley Park (Advocate Christ) Heather A. Haukness

Oak Park (Lurie) Daphne Hirsh

Streeterville (Lurie) Julie Holland

Evanston (NorthShore Evanston) Youn J. Hong

Goose Island (Lurie) Barbara N. Johnston

Goose Island (Lurie) Dawn Li

Streeterville (Lurie) Dhanya P. Limaye

West Town (Northwestern) Oscar R. Linares

Berwyn (MacNeal) Robert Listernick

Streeterville (Lurie) Linda Lopata

Morton Grove (Advocate Lutheran) Kenneth Lyons

Lake View (Lurie) Erin McCann

Bucktown (Ascension St. Mary) Deanna L. Monroe

Lake View (Lurie) James J. Olson

Skokie (NorthShore Evanston) Amanda D. Osta

Near West Side (UI Health) Ellen Papacek

Goose Island (Lurie) Kenneth S. Polin

Skokie (Lurie) M. Belinda Radis

Buffalo Grove (Advocate Lutheran) Susan A. Roth

Evanston (NorthShore Evanston) Nabil M. Saleh

Melrose Park (Gottlieb) Margaret A. Scotellaro

Near West Side (Rush) Dov Y. Shapiro

Northbrook (Advocate Lutheran) Katherine L. Shepherd

Skokie (Advocate Lutheran) Kathleen K. Starr

Streeterville (Lurie) Sonia W. Sterrett

Lake View (Lurie) Madhupa Sud

Roseland (Advocate South Suburban) Erin Taback

Oak Park (Northwestern Prentice) Elizabeth Thompson

Oak Park (Northwestern Prentice) Rebecca Unger

Streeterville (Lurie) Wendell Wheeler

South Holland (Advocate Christ) Tito G. Yao

South Austin (Humboldt Park Hospital)

radiology

Diagnostic Radiology

Ukamaka Atueyi

Near West Side (UI Health) Michael Bresler

Near West Side (UI Health) Paul J. Chang

Hyde Park (UChicago) Abraham H. Dachman

Hyde Park (UChicago) James S. Donaldson

Streeterville (Lurie) David Baruch Ecanow

Evanston (NorthShore) Jacob S. Ecanow

Evanston (NorthShore) Robert R. Edelman

Evanston (NorthShore Evanston) Margaret D. Gore

Evanston (NorthShore Evanston) Richard M. Gore

Evanston (NorthShore Evanston) Frederick L. Hoff

Streeterville (Northwestern) Frank H. Miller

Streeterville (Northwestern) Erin I. Neuschler

Near West Side (UI Health) David N. Rabin

Evanston (NorthShore Evanston) Cynthia K. Rigsby

Streeterville (Lurie) Gregory S. Stacy

Hyde Park (UChicago) Karen Xie

Near West Side (UI Health)

Nuclear Medicine

Daniel Appelbaum

Hyde Park (UChicago)

Vascular and Interventional Radiology

Marc J. Alonzo

Evanston (NorthShore Evanston) Bulent Arslan

Near West Side (Rush) Marc A. Borge

Maywood (Loyola) James Bui

Near West Side (UI Health) James C. Carr

Streeterville (Northwestern) Howard B. Chrisman

Streeterville (Northwestern) Brian Funaki

Hyde Park (UChicago) Ramona Gupta

Streeterville (Northwestern) Jonathan M. Lorenz

Hyde Park (UChicago) Charles E. Ray Jr.

Near West Side (UI Health) Riad Salem

Streeterville (Northwestern) Donatas Siliunas

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Thuong G. Van Ha

Hyde Park (UChicago) Robert L. Vogelzang

Streeterville (Northwestern)

surgery

Colon and Rectal Surgery

Joshua M. Eberhardt

Maywood (Loyola) Gerald Gantt Jr.

Near West Side (UI Health) Amy L. Halverson

Streeterville (Northwestern) Neil H. Hyman

Hyde Park (UChicago) Sanath S. Kumar

Orland Park (Advocate South Suburban) Slawomir Marecik

Park Ridge (Advocate Lutheran) Anders F. Mellgren

Near West Side (UI Health) Joseph P. Muldoon

Glenview (NorthShore Evanston) John Park

Park Ridge (Advocate Lutheran) Vitaliy Y. Poylin

Streeterville (Northwestern) Theodore J. Saclarides

Near West Side (Rush) Marc A. Singer

Maywood (Loyola) Scott A. Strong

Streeterville (Northwestern) Robert Weisman

Park Ridge (Advocate Lutheran)

Thoracic and Cardiac Surgery

Mamdouh Bakhos

Maywood (Loyola) Husam Balkhy

Hyde Park (UChicago) Ankit Bharat

Streeterville (Northwestern) Jessica S. Donington

Hyde Park (UChicago) Mark K. Ferguson

Hyde Park (UChicago) Paul J. Gordon

Chicago Ridge (Advocate Christ) Valluvan Jeevanandam

Hyde Park (UChicago) Axel Joob

Park Ridge (Advocate Lutheran) Samuel S. Kim

Streeterville (Northwestern) Michael J. Liptay

Near West Side (Rush) Malek Massad

Near West Side (UI Health) Patrick M. McCarthy

Streeterville (Northwestern) Edwin McGee Jr.

Maywood (Loyola) Patroklos S. Pappas

Oak Lawn (Advocate Christ) Jeffrey P. Schwartz

Maywood (Loyola) Christopher W. Seder

Near West Side (Rush) Luca A. Vricella

Oak Lawn (Advocate Christ)

Vascular Surgery

Bernadette Aulivola

Maywood (Loyola) Martin Borhani

Near West Side (UI Health) Chelsea Dorsey

Hyde Park (UChicago) Martin Ellenby

Chicago Ridge (Advocate Christ) Mark K. Eskandari

Streeterville (Northwestern) John F. Golan

Glenview (Northwestern Lake Forest) Lindsey M. Korepta

Maywood (Loyola) Ross Milner

Hyde Park (UChicago) Nancy Schindler

Skokie (NorthShore) Christopher Skelly

Hyde Park (UChicago)

Other Surgery

Gerard J. Abood

Maywood (Loyola) John C. Alverdy

Hyde Park (UChicago) Peter Angelos

Hyde Park (UChicago) Michael Anstadt

Maywood (Loyola) Enrico Benedetti

Near West Side (UI Health) David Jason Bentrem

Streeterville (Northwestern) Gerald W. Cahill

Olympia Fields (Franciscan) Mark M. Connolly

Lake View East (Ascension St. Joseph) Celeste G. Cruz

Lake View (Masonic) Nikolaos A. Dallas

Lake View (Masonic) Steven A. De Jong

Maywood (Loyola) Luis A. Fernandez

Maywood (Loyola) Constantine T. Frantzides

Skokie (Ascension St. Francis) John J. Fung

Hyde Park (UChicago) Giovanni D. Giannotti

Ukrainian Village (Ascension St. Mary) Constantine V. Godellas

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Nora Marie Hansen

Streeterville (Northwestern) Roger D. Hurst

Hyde Park (UChicago) Nora Jaskowiak

Hyde Park (UChicago) Adam S. Kabaker

Maywood (Loyola) Seema A. Khan

Streeterville (Northwestern) Joubin Khorsand

Des Plaines (Advocate Lutheran) Lawrence Mark Knab

Maywood (Loyola) Katherine A. Kopkash

Evanston (NorthShore Evanston) Barbara L. Krueger

Oak Lawn (Advocate Christ) John C. LaMattina

Hyde Park (UChicago) Fred A. Luchette

Maywood (Loyola) Andrea Madrigrano

Near West Side (Rush) Elizabeth A. Marcus

Near West Side (Stroger) Jeffrey B. Matthews

Hyde Park (UChicago) Heidi Memmel

Lake Forest (Northwestern) Keith W. Millikan

Near West Side (Rush) J. Michael Millis

Hyde Park (UChicago) Alexander P. Nagle

Streeterville (Northwestern) Donald D. Nash

Oak Park (Rush Oak Park) Cristina M. O’Donoghue

Near West Side (Rush) Alejandra Perez-Tamayo

Near West Side (UI Health) William Piccione

Oak Park (Rush Oak Park) Mitchell C. Posner

Hyde Park (UChicago) Kevin Roggin

Hyde Park (UChicago) Robert S. Rosen

Wilmette (Advocate Lutheran) Miraj Shah-Khan

Orland Park (Northwestern Palos) Michael Benjamin Shapiro

Streeterville (Northwestern) Cord Sturgeon

Streeterville (Northwestern) Mark S. Talamonti

Evanston (NorthShore Evanston) Kiran K. Turaga

Hyde Park (UChicago) Michael Warso

Near West Side (UI Health) Jeffrey D. Wayne

Streeterville (Northwestern) Piotr Witkowski

Hyde Park (UChicago) Eric Y.T. Yang

La Grange (UChicago AdventHealth La Grange) Richard Y. Zhu

Lake View East (Ascension St. Joseph)

women's health

Maternal and Fetal Medicine

Ann E. Borders

Evanston (NorthShore Evanston) Catalin S. Buhimschi

Near West Side (UI Health) Patricia M. Garcia

Streeterville (Northwestern) Ian A. Grable

Evanston (NorthShore Evanston) Scott N. MacGregor

Evanston (NorthShore Evanston) Xavier Pombar

New Lenox (Silver Cross) Sarosh Rana

Hyde Park (UChicago) Barrett Kelley Robinson

Evanston (NorthShore Evanston) Richard K. Silver

Evanston (NorthShore Evanston) Michael L. Socol

Streeterville (Northwestern)

Obstetrics and Gynecology

Tamika Alexander

Near West Side (UI Health) Christine L. Anderson

Oak Lawn (Advocate Christ) Patricia M. Boatwright

Uptown (Weiss) Nadine Bolger

Streeterville (Northwestern) Michael A. Brusca

Orland Park (Silver Cross) Monica Christmas

Hyde Park (UChicago) Laura A. Douglass

Hyde Park (UChicago) Melissa A. Dugan-Kim

Goose Island (Northwestern) Jessica Dy-Johnson

Oak Lawn (Advocate Christ) Elyse P. Erlich

Arlington Heights (Northwest Community) Mary S. Farhi

Near West Side (Rush) Gail S. Gerber

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius) Alexandra Golobof

Oak Lawn (Advocate Christ) Yesim F. Gulecyuz

Oak Lawn (Advocate Christ) Parul Gupta

Streeterville (Northwestern) Sadia Haider

Near West Side (Rush) Catherine Harth

Hyde Park (UChicago) Teresa Hubka

Lake View (Ascension Resurrection) Tracy Irwin

Humboldt Park (Northwestern) Peter J. Johnson

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Lourdes Juarez

Naperville (Edward) Elena M. Kamel

Magnificent Mile (Northwestern) Linda S. Katz

Magnificent Mile (Northwestern) Ann Marie LaBarge

Park Ridge (Advocate Lutheran) Anita Levin

Magnificent Mile (Northwestern) Julie M. Levitt

Magnificent Mile (Northwestern) Stacy T. Lindau

Hyde Park (UChicago) Riley P. Lloyd

Skokie (Ascension St. Francis) Randee L. Lopata

Des Plaines (Advocate Lutheran) Kimberly S. McMahon

Goose Island (Northwestern) Kimberly A. Mullin

Palos Heights (Advocate Christ) Maria Munoz

Jefferson Park (Ascension Resurrection) Sherry K. Nordstrom

Humboldt Park (Swedish) Kenneth J. Nunes

Hyde Park (UChicago) Elizabeth R. Nye

River Forest (Northwestern) Patrick Pozzi

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Katherine Rivlin

Hyde Park (UChicago) Sara Rizk

North Center (Masonic) Iris Romero

Hyde Park (UChicago) Michael H. Savin

Oak Lawn (Advocate Christ) Maryam Siddiqui

Hyde Park (UChicago) Whitney Jean Sigala

Orland Park (Advocate Christ) Shari G. Snow

Hyde Park (UChicago) Barbara A. Soltes

Palos Heights (Rush) Yevgeniya Sorokin

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Patricia J. Tagamolila

Schaumburg (Northwest Community) Maria Teresa Tam

Lake View East (Ascension St. Francis) Merita Tan

Streeterville (Northwestern) Joseph S. Thomas Jr.

Beverly (Advocate Trinity) Crystal J. Wadyal

Hoffman Estates (Ascension St. Alexius)

Reproductive Endocrinology / Infertility

Asima Ahmad

Tinley Park (Advocate Christ) Angeline N. Beltsos

Wicker Park (Masonic) Serdar Bulun

Streeterville (Northwestern) Michelle Catenacci

Jefferson Park (Northwestern Lake Forest) Eve C. Feinberg

Streeterville (Northwestern) Frank Gonzalez

Near West Side (UI Health) Jennifer E. Hirshfeld-Cytron

Goose Island (Advocate Masonic) Tarun Jain

Streeterville (Northwestern) Emily S. Jungheim

Streeterville (Northwestern) Brian R. Kaplan

Goose Island Helen Kim

Streeterville (Northwestern) Magdy Peter Milad

Streeterville (Northwestern) Mary Wood Molo

River North (Rush) Jane M. Nani

Glenview (Advocate Lutheran) Shweta R. Nayak

Skokie (NorthShore Evanston) Mary Ellen Pavone

Streeterville (Northwestern) Elizabeth Puscheck

Hoffman Estates (Northwest Community) John J. Rapisarda

Glenview Sana M. Salih

South Loop (UChicago) Alberuni M. Zamah

Hyde Park (UChicago)

Urogynecology / Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery

Cynthia A. Brincat

Near West Side (Rush) Sean T. George

Lake View (Masonic) Roger P. Goldberg

Skokie (NorthShore Skokie) Marko Jachtorowycz

Hoffman Estates (Ascension St. Francis) Kimberly S. Kenton

Glenview (UChicago) Fareesa G. Khan

Near West Side (Rush) William Kobak

Near West Side (UI Health) Juraj Letko

Hyde Park (UChicago) Michael Brendan Noone

Park Ridge (Advocate Lutheran) Thythy T. Pham

Maywood (Loyola) Abraham R. Shashoua

Lake View (Masonic) Janet E. Tomezsko

Skokie (Advocate Lutheran) Sandra Valaitis

Hyde Park (UChicago)

other specialties

Allergy and Immunology

Christina E. Ciaccio

Hyde Park (UChicago Comer) Paul Detjen

Kenilworth (NorthShore Evanston) Aaron Donnell

Lincoln Park (Masonic) Sol Drapkin

Des Plaines (Advocate Lutheran) Michael B. Foggs

Beverly (Advocate Trinity) Colin D. Freccia

Goose Island (Advocate Lutheran) Uma D. Gavani

Palos Heights (Advocate Christ) Leslie C. Grammer

Streeterville (Northwestern) Steve W. Handoyo

Hyde Park (UChicago Comer) W. Mona Hirani

Des Plaines (Advocate Lutheran) Renee Lantner

Western Springs John G. Latall

Lincoln Park (Masonic) Kris G. McGrath

Magnificent Mile (Ascension St. Joseph) Kelly Newhall

Lincoln Park (Masonic) Irma M. Oliff

Northbrook (NorthShore Skokie) Andrea A. Pappalardo

Near West Side (UI Health) Payal D. Patel

Near West Side (Rush) Anju Tripathi Peters

Streeterville (Northwestern) Bradley R. Sabin

Loop (Northwestern) Carol Saltoun

Streeterville (Northwestern) Ewa H. Schafer

Glenview (NorthShore) Rachel E. Story

Glenview (NorthShore)

Anesthesiology

Simon M. Adanin

Park Ridge (Advocate Lutheran) Todd H. Patterson

Park Ridge (Advocate Lutheran) Connor Shannon

Park Ridge (Advocate Lutheran)

Clinical Genetics

Lee P. Shulman

Streeterville (Northwestern) Darrel J. Waggoner

Hyde Park (UChicago)

Emergency Medicine

Mila L. Felder

Oak Lawn (Advocate Christ) Trushar Naik

Oak Lawn (Advocate Christ) Brian Sayger

Oak Lawn (Advocate Christ) Tina W. Sundaram

Near West Side (Rush) David Louis Trotter

Lake View (Advocate Masonic)

Hematology

Angel G. Galvez

Park Ridge (Advocate Lutheran) Victor R. Gordeuk

Near West Side (UI Health) Leo I. Gordon

Streeterville (Northwestern) David L. Grinblatt

Evanston (NorthShoreEvanston) Lynne S. Kaminer

Evanston (NorthShoreEvanston) Richard A. Larson

Hyde Park (UChicago) Shuo Ma

Streeterville (Northwestern) Sunita Nathan

Near West Side (Rush) Damiano Rondelli

Near West Side (UI Health) Seema Singhal

Streeterville (Northwestern) Patrick Joseph Stiff

Maywood (Loyola) Wendy Stock

Hyde Park (UChicago) Michael J. Thirman

Hyde Park (UChicago) Jane Norma Winter

Streeterville (Northwestern)

Hospice and Palliative Medicine

Monica Catherine Malec

Hyde Park (UChicago)

Infectious Disease

Nina M. Clark

Maywood (Loyola) Susan Ellen Cohn

Streeterville (Northwestern) Catherine M. Creticos

Buena Park (Masonic) John P. Flaherty

Streeterville (Northwestern) Shannon R. Galvin

Streeterville (Northwestern) David W. Hines Jr.

Avondale (Masonic) Lynwood A. Jones III

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Jeffrey M. Lisowski

Avondale (Masonic) Alfredo J. Mena Lora

Lawndale (St. Anthony) Gary A. Noskin

Streeterville (Northwestern) Richard M. Novak

Near West Side (UI Health) Ruba Odeh

Niles (Advocate Lutheran) Gail E. Reid

Maywood (Loyola) Beverly E. Sha

Near West Side (Rush) Babafemi O. Taiwo

Streeterville (Northwestern) Adam Treitman

Oak Lawn (Advocate Christ) Stephen Weber

Hyde Park (UChicago) Sharon F. Welbel

Near West Side (Stroger)

Pain Medicine

Magdalena Anitescu

Hyde Park (UChicago) Timothy R. Lubenow

Near West Side (Rush) Nitin Malhotra

Orland Park (UChicago Ingalls) Santhanam Suresh

Streeterville (Lurie)

Pathology

Daniel A. Arber

Hyde Park (UChicago) Dariusz Borys

Maywood (Loyola) Anthony Chang

Hyde Park (UChicago) John A. Hart

Hyde Park (UChicago)

Rheumatology

Anjali R. Casey

Glenview (NorthShore) Rowland W. Chang

Streeterville (Shirley Ryan) Kamran Chaudhary

Schaumburg (Advocate Good Samaritan) Anisha B. Dua

Streeterville (Northwestern) Judith E. Frank

Melrose Park (Gottlieb) Justin B. Gan

Skokie (NorthShore) Max L. Harris

River Forest (West Suburban) Robert A. Hozman

Skokie (Advocate Lutheran) Christine Hsieh

Streeterville (Northwestern) Satyendra Humad

Evanston (Ascension St. Francis) Bruce A. Johnson

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Robert S. Katz

Near West Side (Rush) Aarti Malik

Evanston (NorthShore) Arthur M. Mandelin II

Streeterville (Northwestern) Lynn Meisles

Melrose Park (Gottlieb) Merrideth Ashley Morris

Glenview (NorthShore) Chinyoung Park

Morton Grove (Advocate Lutheran) Rosalind Ramsey-Goldman

Streeterville (Northwestern) Eric M. Ruderman

Streeterville (Northwestern) Diana S. Sandler

Glenview (NorthShore) Bob H. Sun

Evanston (NorthShore) Nadera J. Sweiss

Near West Side (UI Health) Siddharth Tambar

Fulton River District (Advocate Masonic) Rodney Tehrani

Maywood (Loyola) Glenn I. Weiner

Elk Grove Village (Ascension Alexian)

Sleep Medicine

Amy S. Guralnick

Elk Grove Village (Ascension Alexian) Darius A. Loghmanee

Park Ridge (AdvocateLutheran)

ABOUT THIS LIST It was compiled by Castle Connolly, a trusted and credible health care research and information company with more than 30 years of experience researching, reviewing, and selecting Top Doctors. Its mission is to help people find the best health care by connecting them with best-in-class providers. Castle Connolly’s physician-led team of researchers follows a rigorous screening process to select top doctors on both the national and regional levels. Its online nomination process is open to all licensed physicians in America. They are able to nominate physicians in any specialty and in any part of the country. Castle Connolly thoroughly vets each nominee’s professional qualifications, education, hospital and faculty appointments, research leadership, professional reputation, and disciplinary history. A physician’s interpersonal skills are also considered. The Castle Connolly Doctor Directory is the largest network of peer-nominated physicians in the nation. Castle Connolly is part of Everyday Health Group, a recognized leader in patient and provider education, attracting an audience of more than 824 million health consumers and 900,000 practicing U.S. physicians and clinicians to its health and wellness digital properties. Its mission is to drive better clinical and health outcomes through decision-making informed by highly relevant information and analytics. It empowers health care providers and consumers with trusted content and services delivered through Everyday Health Group’s world-class brands. For more information, visit castleconnolly.com.