Valentino Garavani Cherryfic metal and enamel earrings
Photography: Courtesy of vendors

Stem Class

Valentino Garavani Cherryfic metal and enamel earrings, $690. Saks Fifth Avenue, 700 N. Michigan Ave.

 

Bicolor cashmere scarf

Wrap Star

Bicolor cashmere scarf, $1,250. Bottega Veneta, 41 E. Oak St.

 

Sergio Hudson wool crepe blazer, halter vest, and trousers

Well Suited

Sergio Hudson wool crepe blazer, $2,195, halter vest, $895, and trousers, $1,295. sergiohudson.com

 

Flos Luminator floor lamp

Red Light

Flos Luminator floor lamp, $832. Lightology, 215 W. Chicago Ave.

 

Rimowa polycarbonate suitcase

Hot Roller

Rimowa polycarbonate suitcase, $950. rimowa.com

 

Matte lipstick in Rouge H (vertical) and Rouge Casaque

Pout Clout

Matte lipstick in Rouge H (vertical) and Rouge Casaque, $81 each. Hermès, 25 E. Oak St.

 

Atomic ankle boots

Heel Appeal

Atomic ankle boots, $1,500. Bottega Veneta