Stem Class
Valentino Garavani Cherryfic metal and enamel earrings, $690. Saks Fifth Avenue, 700 N. Michigan Ave.
Wrap Star
Bicolor cashmere scarf, $1,250. Bottega Veneta, 41 E. Oak St.
Well Suited
Sergio Hudson wool crepe blazer, $2,195, halter vest, $895, and trousers, $1,295. sergiohudson.com
Red Light
Flos Luminator floor lamp, $832. Lightology, 215 W. Chicago Ave.
Hot Roller
Rimowa polycarbonate suitcase, $950. rimowa.com
Pout Clout
Matte lipstick in Rouge H (vertical) and Rouge Casaque, $81 each. Hermès, 25 E. Oak St.
Heel Appeal
Atomic ankle boots, $1,500. Bottega Veneta