Kate Spade Sunshine Floral neck pillow and eye mask set
Photography: Courtesy of the vendors

Sleep Treats

Kate Spade Sunshine Floral neck pillow and eye mask set, $50. 900 N. Michigan Ave.

 

James Perse cashmere socks and jacket

Cozy Combo

James Perse cashmere socks, $135, and jacket, $595. 1515 Sheridan Rd., Wilmette

 

Loop Experience 2 Plus noise-reduction earplugs

Silent Treatment

Loop Experience 2 Plus noise-reduction earplugs, $45. us.loopearplugs.com

 

Hermès Not Sleepy padded goatskin and silk twill travel mask

Lights Out

Hermès Not Sleepy padded goatskin and silk twill travel mask, $980. 25 E. Oak St.

 

Hoka Ora Recovery Slide 3

Foot Rest

Hoka Ora Recovery Slide 3, $60. 746 N. Michigan Ave.

 

Johnny Was quilted travel blanket

Flight Pattern

Johnny Was quilted travel blanket (folds into a pouch), $148. Saks Fifth Avenue, 700 N. Michigan Ave.