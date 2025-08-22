Sleep Treats
Kate Spade Sunshine Floral neck pillow and eye mask set, $50. 900 N. Michigan Ave.
Cozy Combo
James Perse cashmere socks, $135, and jacket, $595. 1515 Sheridan Rd., Wilmette
Silent Treatment
Loop Experience 2 Plus noise-reduction earplugs, $45. us.loopearplugs.com
Lights Out
Hermès Not Sleepy padded goatskin and silk twill travel mask, $980. 25 E. Oak St.
Foot Rest
Hoka Ora Recovery Slide 3, $60. 746 N. Michigan Ave.
Flight Pattern
Johnny Was quilted travel blanket (folds into a pouch), $148. Saks Fifth Avenue, 700 N. Michigan Ave.