Hospitals are located in Chicago unless otherwise noted.

Subspecialties

Adolescent Medicine

Karen Bernstein

Adolescent gynecology; eating disorders; sexually transmitted diseases; weight management. UI Health. 312-996-7416

Aurelia Peera

Advocate Lutheran General, Park Ridge. 773-777-5437

Michele L. Zucker

Behavioral and eating disorders. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-9300

Child & Adolescent Psychiatry

Elizabeth V. Bernardino

ADD/ADHD; anxiety disorders. 855-692-6482

Norman A. Chapman

ADD/ADHD; bipolar and mood disorders. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-940-0340

Edwin H. Cook Jr.

Autism spectrum disorders. UI Health. 312-996-7723

Susan Jane Friedland

ADD/ADHD; anxiety, behavioral, and mood disorders. Lurie Children’s. 312-227-2800

Steven H. Hanus

Anxiety, eating, and mood disorders; depression; substance abuse. 847-864-3444

Ahmed M. Hussain

ADD/ADHD; anxiety, bipolar, and mood disorders; depression. Streamwood Behavioral Health. 630-837-9000

Kathleen M. Kelley

Psychiatry in physical illness; trauma psychiatry. UI Health. 312-996-7723

MaryBeth Lake

Lurie Children’s. 800-543-7362

Gunnbjorg B. Lavoll

ADD/ADHD; depression; mood disorders. Northwestern Memorial. 312-859-1122

Karam Radwan

ADD/ADHD; bipolar, mood, and personality disorders; trauma psychiatry. UChicago Medicine. 773-702-3858

Marcia Slomowitz

ADD/ADHD; anxiety; bipolar and mood disorders; depression. 312-726-1083

Child Neurology

Steven Coker

Epilepsy; seizure disorders. Northwestern Medicine Central DuPage, Winfield. 630-933-6631

Robert T. Egel

Epilepsy; migraine; neurocutaneous disorders. Advocate Christ, Oak Lawn. 630-230-3372

Leon G. Epstein

Migraine. Lurie Children’s. 312-227-3550

Peter Heydemann

Epilepsy; muscular dystrophy; syncope; Tourette’s syndrome. Rush. 312-942-303

Nancy L. Kuntz

Neuromuscular disorders. Lurie Children’s. 312-227-3550

Carol Macmillan

Autism spectrum disorders; developmental delay; epilepsy; neurogenetics. UChicago Medicine Comer. 773-702-6222

Charles Marcuccilli

Epilepsy; seizure disorders. Rush. 312-942-4036

Sunila E. O’Connor

Epilepsy. Lurie Children’s. 312-227-3540

Nishant S. Shah

ADD/ADHD; brain tumors; epilepsy; Tourette’s syndrome. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-9330

Priti Singh

ADD; autism spectrum disorders; headaches and migraines; Tourette’s syndrome. Advocate Christ, Oak Lawn. 630-230-3372

Priyamvada Tatachar

Epilepsy. Lurie Children’s. 312-227-3540

James Tonsgard

Neurofibromatosis; tuberous sclerosis. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Developmental-Behavioral Pediatrics

Dana M. Brazdziunas

Autism spectrum, behavioral, and developmental disorders. Lurie Children’s. 800-543-7362

Lawrence A. Gray

Behavioral, developmental, and neonatal developmental disorders. Lurie Children’s. 312-227-6720

Michael E. Msall

Behavioral, developmental, neonatal developmental, and neurodevelopmental disorders. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Reshma Shah

ADD/ADHD; autism spectrum, developmental, and learning disorders. UI Health. 312-996-7416

Family Medicine

Guy J. Agostino

Diabetes; hypertension; preventive medicine. Amita Health Adventist, La Grange. 855-692-6482

Stephen Behnke

Amita Health Alexian Brothers, Elk Grove Village. 855-692-6482

Edward A. Blumen

NorthShore, Evanston. 847-866-3700

Joanna Borowicz

Amita Health St. Joseph, Joliet. 855-692-6482

Brenda L. Brak

Colposcopy; women’s health. Advocate Good Shepherd, Barrington. 847-382-9150

William J. Brander

Collaborative family health. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-825-0300

Paul A. Chemello

Preventive medicine. Advocate South Suburban, Hazel Crest. 815-469-8806

Brian A. Chicoin

Adult Down syndrome; Alzheimer’s disease; depression; hypothyroidism. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-2303

Brian J. Chudik

Advocate Sherman, Elgin. 224-783-4365

John Conroy

Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

Lakshmi P. Dodda

Jackson Park. 773-947-7310

David A. Dohse

Palos, Palos Heights. 708-301-1400

Erin Dominiak

Down syndrome. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-2303

Deborah L. Edberg

Oak Street Health. 773-694-2430

Steven J. Eisenstein

Preventive medicine. NorthShore, Highland Park. 847-272-4600

Philip Favia

Diabetes and weight loss management; newborn, pediatric, and preventive care. Advocate Good Shepherd, Barrington. 815-276-0150

Michael E. Fitzgerald

Asthma; diabetes; preventive medicine. Edward, Naperville. 630-717-2646

Lisa M. Fortman

Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

Donald R. Gerry

Palos, Palos Heights. 708-226-6977

Carlos A. Gomez

Cholesterol and lipid disorders; hypertension; preventive medicine. Amita Health Sts. Mary and Elizabeth (St. Mary Campus). 855-692-6482

Arvind K. Goyal

Cholesterol and lipid disorders; geriatric and preventive medicine; osteoporosis. Amita Health St. Alexius, Hoffman Estates. 855-692-6482

Deirdra Greathouse-Williams

Silver Cross, New Lenox. 815-324-4745

William H. Gros

Cholesterol and lipid disorders; diabetes; hypertension. Amita Health Adventist, La Grange. 855-692-6482

Maureen Grosdidier

Geriatric medicine; nutrition; women’s health. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-825-0300

Margaret M. Hannon

Geriatric and preventive medicine; women’s health. Amita Health Adventist, La Grange. 855-692-6482

Eileen E. Heffernan

Amita Health St. Joseph, Joliet. 855-692-6482

Jean A. Howard

Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

Emelie Ilarde

Asthma; diabetes; school and sports physicals; women’s health. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-425-5500

Charles Kalenowski

Amita Health Alexian Brothers, Elk Grove Village. 855-692-6482

Greg K. Kirschner

Adolescent, geriatric, and preventive medicine; women’s health. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-6020

Delaney Koehler

Silver Cross, New Lenox. 815-463-3700

Noel E. Lasala

Diabetes; geriatric medicine; hypertension; women’s health. Amita Health Sts. Mary and Elizabeth (St. Mary Campus). 855-692-6482

Acezr S. Leynes

Amita Health Sts. Mary and Elizabeth (St. Elizabeth Campus). 855-692-6482

Georgia D. Lubben

Jackson Park. 773-947-7752

Daniel Lynch

Advocate Condell, Libertyville. 847-362-9050

Kerry A. Marcheschi

Silver Cross, New Lenox. 815-463-3700

Stephanie Mauch

Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

Deborah Miller

847-666-3494

Stefan Nemeth

Amita Health St. Joseph, Joliet. 855-692-6482

Paul R. Omastiak

Advocate Christ, Oak Lawn. 708-425-5500

Anna Pacis

Silver Cross, New Lenox. 815-463-3700

Cressa Perish

UChicago Medicine Ingalls Memorial, Harvey. 708-481-8600

Max Pitlosh

Rush. 773-472-3704

Catherine A. Plonka

Geriatrics; LGBTQ health; hormone, OB-GYN, primary care, procedures, and surgery for transgender and gender-nonconforming patients. Advocate Illinois Masonic. 773-561-7500

Mark C. Potter

Preventive medicine. UI Health. 312-996-2901

Dorothea Poulos

Advocate Sherman, Elgin. 847-888-3661

Fred Richardson

Rush. 708-524-0123

Steven K. Rothschild

Chronic illness; diabetes; prenatal care; preventive medicine. Rush. 312-942-0400

Luis I. Salazar

Adolescent and preventive medicine. Advocate Condell, Libertyville. 847-548-2200

Joseph A. Sanchez

Amita Health St. Joseph. 855-692-6482

Eric M. Spratford

Palliative care. Amita Health Adventist, La Grange. 855-692-6482

Robert Tanney

NorthShore, Highland Park. 847-520-9424

Leslie Mendoza Temple

Integrative medicine. NorthShore. 847-657-3540

James J. Tess

Palos, Palos Heights. 708-675-1050

George Tomecki

Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

Michael F. Vosicky

Central DuPage, Winfield. 630-351-9170

Margaret E. Wade

Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

Michael L. Waszak

Amita Health St. Joseph, Joliet. 855-692-6482

Margo Wolf

Preventive medicine. Amita Health St. Joseph, Joliet. 855-692-6482

Neonatal-Perinatal Medicine

Robert F. Covert

Edward, Naperville. 847-991-0440

Leslie R. Farolan

Edward, Naperville. 847-991-0440

Jeffrey A. George

Neonatal care. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-723-5313

Aaron Hamvas

Genetic lung disease in newborns; lung disease in newborns; neonatal chronic lung disease and critical care. Lurie Children’s. 312-227-4190

Jonathan Muraskas

Conjoined twins; ethics; low-birth-weight infants and prematurity; multiple gestation. Loyola, Maywood. 888-584-7888

Aloka L. Patel

Low-birth-weight infants and prematurity; neonatal nutrition. Rush. 312-942-6640

De-Ann M. Pillers

UI Health. 312-996-4185

David N. Sheftel

Developmental disorders; neonatal care. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-723-5313

Jean M. Silvestri

Low-birth-weight infants and prematurity; neonatal critical care; respiratory control disorders; SIDS. Rush. 312-942-6640

Samir Y. Wassef

Lung disease in newborns; neonatal infections. Franciscan Health, Olympia Fields. 312-968-0000

Debra E. Weese-Mayer

Breathing disorders; SIDS. Lurie Children’s. 312-227-4000

Marc G. Weiss

Breathing disorders; low-birth-weight infants and prematurity. Loyola, Maywood. 888-584-7888

Pediatric Allergy & Immunology

Cynthia Lerner

Allergic rhinitis; asthma; food allergy. Lurie Children’s. 708-633-7001

C. Lucy Park

Allergy; asthma; immune deficiency. UI Health. 630-599-5444

Jacqueline Pongracic

Asthma; food and latex allergies. Lurie Children’s. 312-227-6010

Joyce Rabbat

Allergy; asthma. Loyola, Maywood. 888-584-7888

Pisit Rangsithienchai

Allergic rhinitis; asthma. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-687-7550

Pediatric Cardiology

Abraham Groner

UChicago Medicine Comer. 773-702-6172

Daniel H. Gruenstein

Adult and child congenital heart disease; cardiac catheterization; interventional cardiology. UChicago Medicine Comer. 773-702-6172

Peter Koenig

Congenital heart disease; echocardiography. Lurie Children’s. 312-227-4100

Stephen M. Neuberger

Cardiac catheterization; echocardiograms; stress testing. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 708-684-5580

Elfriede Pahl

Congenital heart disease; heart failure; heart transplant medicine; Kawasaki disease. Lurie Children’s. 312-227-4100

David A. Roberson

Echocardiography; fetal cardiology. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-684-5580

Philip T. Thrush

Cardiomyopathy; heart failure; heart transplant medicine. Lurie Children’s. 312-227-4100

Thomas J. Weigel

Congenital heart disease; echocardiography. Lurie Children’s. 312-951-5800

Paula E. Williams

UChicago Medicine Comer. 773-702-6172

Pediatric Endocrinology

Tseghai Berhe

Advocate Sherman, Elgin. 847-894-2624

Wendy J. Brickman

Diabetes. Lurie Children’s. 312-227-6090

Dianne Deplewski

Adrenal, growth, and pubertal disorders; diabetes. UChicago Medicine Comer. 773-702-6138

Stephanie Drobac

NorthShore, Evanston. 847-663-8508

Courtney A. Finlayson

Pubertal disorders. Lurie Children’s. 312-227-6090

Naomi R. Fogel

Diabetes; growth and pubertal disorders. Lurie Children’s. 312-227-6090

Siri Atma W. Greeley

UChicago Medicine Comer. 773-702-6138

Carla Z. Minutti

Adrenal, growth, pituitary, and thyroid disorders. Rush. 312-942-3034

Shivani P. Shah

Adrenal and growth disorders; diabetes; hypoglycemia. Loyola, Maywood. 888-584-7888

Christine Yu

UChicago Medicine Comer. 773-702-6138

Pediatric Gastroenterology

Ruba Azzam

Liver and pancreatic diseases; liver transplant medicine; nutrition. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

James Berman

Crohn’s and inflammatory bowel diseases; nutrition; ulcerative colitis. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-9330

Vincent F. Biank

Gastroesophageal reflux disease (GERD); inflammatory bowel disease; liver transplant medicine. NorthShore. 847-570-1795

John E. Fortunato Jr.

Lurie Children’s. 312-227-4200

Stefano Guandalini

Celiac and diarrheal diseases; digestive disorders. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

T.S. Gunasekaran

Esophageal disorders; GERD; inflammatory bowel disease; recurrent abdominal pain. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-723-7700

Randolph M. McConnie

Rush. 312-942-3034

Rajeev Nagpal

Crohn’s, inflammatory bowel, and liver diseases; GERD. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-581-4911

Suzanne P. Nelson

GERD. Lurie Children’s. 312-227-2250

C. Allan Pratt

Eosinophilic esophagitis; food allergy; nutrition. Lurie Children’s. 630-933-6631

Timothy Sentongo

Cystic fibrosis; eosinophilic esophagitis; nutrition. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Sona Y. Young

Gastrointestinal disorders. NorthShore. 847-570-1795

Pediatric Hematology-Oncology

Eric C. Beyer

Bleeding and coagulation disorders; pediatric cancers. UChicago Medicine Comer. 773-702-6808

Jason A. Canner

Anemia; leukemia; platelet disorders; sarcoma. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-684-4094

Susan L. Cohn

Neuroblastoma; pediatric cancers. UChicago Medicine Comer. 773-702-6808

John M. Cunningham

Genetic blood disorders; leukemia; sickle cell disease; stem cell transplant. UChicago Medicine Comer. 773-702-6808

Jill De Jong

Anemia; bleeding, coagulation, and hematologic disorders; leukemia; lymphoma. UChicago Medicine Comer. 773-702-6808

Lisa Giordano

Pediatric cancers. Rush. 312-942-3034

Stewart Goldman

Brain tumors; clinical trials; neuro-oncology; stem cell transplant. Lurie Children’s. 312-227-4000

William R. Goodell

Brain tumors; leukemia; lymphoma; solid tumors. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-9330

Ammar Hayani

Leukemia; lymphoma; solid tumors. Central DuPage, Winfield. 630-933-4291

Charles Hemenway

Bleeding and coagulation disorders; leukemia; lymphoma; pediatric cancers. Loyola, Maywood. 888-584-7888

Tara Henderson

Cancer in adolescents and young adults; cancer survivorship. UChicago Medicine Comer. 773-702-6808

Lewis Hsu

Sickle cell disease. UI Health. 312-996-7416

Paul M. Kent

Bone cancer; brain tumors; soft tissue sarcoma. Rush. 312-942-3034

James LaBelle

Bone marrow and stem cell transplant; leukemia; lymphoma. UChicago Medicine. 773-702-6808

Ricarchito B. Manera

Bleeding and coagulation disorders; leukemia; lymphoma. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-684-4094

Jennifer McNeer

Leukemia; lymphoma; pediatric cancers. UChicago Medicine Comer. 773-702-6808

Elaine R. Morgan

Ethics; hemophagocytic syndrome; leukemia; palliative care. Lurie Children’s. 312-227-4000

Radhika Peddinti

Bleeding and coagulation disorders; sickle cell disease; solid tumors; vascular malformations and birthmarks. UChicago Medicine Comer. 773-702-6808

Mary Lou Schmidt

Cancer survivorship; hematologic malignancies; late effects of therapy on cancer survivors; solid tumors. UI Health. 312-996-7416

Alexis A. Thompson

Sickle cell disease; thalassemia. Lurie Children’s. 312-227-4090

Samuel L. Volchenboum

Neuroblastoma. UChicago Medicine Comer. 773-702-6808

David Walterhouse

Pediatric cancers; sarcoma; solid tumors. Lurie Children’s. 312-227-4000

Pediatric Infectious Disease

Ellen G. Chadwick

AIDS/HIV; perinatal infectious disease. Lurie Children’s. 800-543-7362

Mary Ann J. Collins

Advocate Christ, Oak Lawn. 708-636-0700

Karen Hayani

AIDS/HIV. UI Health. 312-996-7416

Barbara Hendrickson

UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Daniel C. Johnson

AIDS/HIV; travel medicine. UChicago Medicine. 773-702-6169

Anne H. Rowley

Kawasaki disease. Lurie Children’s. 312-227-4080

Pediatric Nephrology

Rekha Agrawal

Hypertension; kidney disease; kidney transplant medicine. Ronald McDonald Children’s, Maywood. 708-327-9149

Sara Jandeska

Kidney disease. Rush. 312-942-3034

Richard A. Kaplan

Dialysis care; hypertension; urinary tract infections. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-9330

Mahima Keswani

Chronic kidney failure; dialysis care. Lurie Children’s. 312-227-6160

Jerome Lane

Chronic kidney disease; lupus and SLE; nephrotic syndrome; urinary tract infections. Lurie Children’s. 312-227-6160

Craig Langman

Kidney stones; oxalosis. Lurie Children’s. 312-227-6160

Kenneth Miller

Hypertension; kidney stones; nephrotic syndrome; urinary tract infections. Amita Health St. Alexius, Hoffman Estates. 855-692-6482

Izhar U. Qamar

Chronic kidney disease; hypertension. La Rabida Children’s. 773-256-5700

Pediatric Otolaryngology

Fuad M. Baroody

Airway, sleep, and sinus disorders; ear infections; sleep apnea. UChicago Medicine Comer. 773-702-1865

Kathryn L. Colman

Pediatric otolaryngology. Advocate Illinois Masonic. 773-296-5500

Eileen M. Mahoney

Airway, sleep, and swallowing disorders; sleep apnea. Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

Dana Suskind

Cochlear implants; hearing loss. UChicago Medicine Comer. 773-834-9169

Dana M. Thompson

Laryngeal and swallowing disorders; tracheal surgery. Lurie Children’s. 312-227-6230

David L. Walner

Airway and sinus disorders. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-674-5585

Nancy Young

Cholesteatoma; cochlear implants; ear and hearing disorders; ear surgery. Lurie Children’s. 312-227-6230

Pediatric Pulmonology

Javeed Akhter

Chronic lung disease; sleep disorders. Advocate Christ, Oak Lawn. 815-588-5012

Maria L. Dowell

Cystic fibrosis. Lurie Children’s. 800-543-7362

B. Louise Giles

Asthma; chronic lung disease; cystic fibrosis. UChicago Medicine Comer. 773-702-6178

Susanna A. McColley

Asthma; chronic cough; cystic fibrosis. Lurie Children’s. 312-227-6260

Pediatric Rheumatology

Marisa Klein-Gitelman

Juvenile arthritis; lupus and SLE. Lurie Children’s. 800-543-7362

Melissa S. Tesher

Arthritis; lupus and SLE; musculoskeletal pain. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Linda Wagner-Weiner

Dermatomyositis; juvenile arthritis; lupus and SLE; vasculitis. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Pediatric Surgery

Fizan Abdullah

Abdominal wall reconstruction; chest wall deformities; neonatal surgery. Lurie Children’s. 312-227-4210

Katherine A. Barsness

Congenital anomalies; minimally invasive surgery. Lurie Children’s. 312-227-4210

Nikunj K. Chokshi

Congenital lung anomalies; inflammatory bowel disease; minimally invasive surgery; pediatric cancers. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Julia E. Grabowski

Hirschsprung’s disease; laparoscopic surgery; trauma. Lurie Children’s. 312-227-4210

Jessica J. Kandel

Neonatal surgery; neuroblastoma; pediatric cancers; Wilms’ tumor. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Thomas Kang-Ming Lee

Hernia; minimally invasive surgery. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Deborah Susan Loeff

Congenital anomalies; inflammatory bowel disease; pediatric cancers. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-318-9330

Grace Z. Mak

Congenital anomalies; minimally invasive and neonatal surgeries; pediatric cancers. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Marleta Reynolds

Congenital anomalies; minimally invasive surgery; pediatric cancers; trauma. Lurie Children’s. 312-227-4210

Erin E. Rowell

Fertility preservation in cancer; minimally invasive surgery. Lurie Children’s. 312-227-4210

Mark B. Slidell

Advanced laparoscopic surgery; biliary, liver, and pancreatic surgeries; chest wall deformities. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Riccardo Superina

Hepatobiliary and pediatric transplant surgeries; kidney and liver transplants. Lurie Children’s. 800-543-7362

Pediatric Urology

Earl Y. Cheng

Genital and urinary reconstruction; hypospadias; neurogenic bladder. Lurie Children’s. 312-227-6340

Mohan S. Gundeti

Bladder reconstruction; congenital anomalies; laparoscopic and robotic surgeries. UChicago Medicine Comer. 773-702-6169

Bruce W. Lindgren

Fetal urology; hypospadias; minimally invasive surgery; undescended testis. Lurie Children’s. 312-227-6340

Dennis B. Liu

Genitourinary reconstruction; hypospadias; undescended testis. Lurie Children’s. 312-227-6340

Max Maizels

Fetal urology; genital and urinary reconstruction; hypospadias. Lurie Children’s. 312-227-6340

Jonathan H. Ross

Genital reconstruction; minimally invasive surgery; urinary tract infections; urologic cancer. Rush. 312-942-3034

Elizabeth B. Yerkes

Congenital genitourinary anomalies; hypospadias; neurogenic bladder; reconstructive surgery. Lurie Children’s. 312-227-6340

Pediatrics

Nusrath Akhtar

Obesity. Advocate Good Samaritan, Downers Grove. 630-852-4551

Barry A. Altshuler

Allergies. Advocate Good Shepherd, Barrington. 847-381-5005

Hassan Alzein

Asthma; newborn care. OSF HealthCare Little Company of Mary, Evergreen Park. 708-424-7600

Adam L. Aronson

Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-676-5394

Maria Christine Bayang

Amita Health Adventist, Bolingbrook. 855-692-6482

Eileen M. Beaty

NorthShore, Evanston. 847-869-0892

John H. Beckerman

Advocate Good Shepherd, Barrington. 847-382-7337

Irwin Benuck

Developmental disorders; obesity. Lurie Children’s. 847-869-4300

Laura Bianconi

Northwestern Medicine McHenry. 815-344-0090

John K. Boblick

Loyola, Maywood. 888-584-7888

Charles M. Braverman

General pediatrics; preventive medicine. Advocate Good Shepherd, Barrington. 847-381-5005

Donald K. Brown

Child development; newborn care; parenting issues; preventive medicine. Lurie Children’s; Northwestern Memorial. 312-280-1480

John D. Cabana

Advocate Good Samaritan, Downers Grove. 630-852-4551

Jeffrey A. Cabotaje

West Suburban, Oak Park. 708-383-3010

Daniel J. Campbell

Newborn care; preventive medicine. Amita Health Adventist, Hinsdale. 630-323-0890

Louis E. Camras

Chronic illness; development and growth disorders; preventive medicine; vaccines. Amita Health Mercy, Aurora. 855-692-6482

Jason J. Canel

NorthShore. 847-832-6500

Rachel N. Caskey

Adolescent medicine; vaccines. UI Health. 312-996-7416

Danielle Smith Cherian

Lurie Children’s. 312-227-2800

Hannah Chow

Breastfeeding. Loyola, Maywood. 888-584-7888

Shana N. Christian

Newborn care. NorthShore, Evanston. 847-869-0892

Darryl H. Colen

Newborn care. Advocate Good Shepherd, Barrington. 847-381-6700

Mary B. Collins

Asthma; childhood obesity; nutrition; special needs. Advocate Good Shepherd, Barrington. 847-381-5005

Stanislava Coufal

Adolescent medicine; newborn care. Lurie Children’s. 630-971-6511

John P. Cueva

Newborn care; preventive medicine. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-346-7000

Anthony C. Delach

ADD/ADHD; behavioral disorders. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-403-2900

Virginia M. DePaul

NorthShore, Evanston. 847-869-0892

Thomas B. DeStefani

ADD/ADHD; adoption and foster care; behavioral and developmental disorders. Central DuPage, Winfield. 630-790-1555

Sean M. Diamond

Special health care needs. Loyola, Maywood. 888-584-7888

Cathy DiVincenzo

Down syndrome; special needs. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-676-5394

David Drelicharz

Lurie Children’s. 312-227-2800

Lorene S. Eckberg

630-978-6635

Diane W. Fondriest

Northwestern Medicine Lake Forest. 847-615-0700

Lisa Franco

Preventive medicine. Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

Marc A. Freed

Asthma; pediatric dermatology. MacNeal, Berwyn. 708-442-7979

Irene J. Freeman

Lurie Children’s. 312-227-2800

Todd S. Giese

Northwestern Medicine McHenry. 815-459-2200

Mary E. Gruszka

ADD/ADHD; asthma; cerebral palsy; nutrition. MacNeal, Berwyn. 708-442-7979

Deborah Gulson

Northwestern Medicine Lake Forest. 847-615-0700

Mary C. Hall

NorthShore, Evanston. 847-677-7250

Sang J. Han

Newborn care. Amita Health Alexian Brothers, Elk Grove Village. 855-692-6482

Wafaa G. Hanna

Advocate Christ, Oak Lawn. 708-478-4666

Heather A. Haukness

West Suburban, Oak Park. 708-383-8070

Daphne Hirsh

Lurie Children’s. 312-642-5515

Julie Holland

NorthShore, Evanston. 847-570-1507

Jenny Hong

Lurie Children’s. 312-227-2800

Barbara N. Johnston

Lurie Children’s. 312-227-2800

Jonathan M. Kaufman

Preventive medicine. Advocate Good Shepherd, Barrington. 847-381-6700

Dawn Li

Breastfeeding. Lurie Children’s. 312-642-5515

Peter I. Liber

Central DuPage, Winfield. 630-690-7300

Dhanya P. Limaye

Lurie Children’s. 312-666-3494

Oscar R. Linares

Infectious disease. MacNeal, Berwyn. 708-788-0077

Robert Listernick

Diagnostic problems. Lurie Children’s. 312-227-6841

Muhammed Longi

Amita Health Adventist, Bolingbrook. 855-692-6482

Linda Lopata

Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-296-8127

Kenneth Lyons

Lurie Children’s. 773-348-8300

Deanna Monroe

Lurie Children’s. 773-348-8300

Thomas J. Moore

ADD/ADHD; infectious disease; sports medicine. Amita Health St. Joseph, Joliet. 855-692-6482

Nafeesa Moosabhoy

Amita Health Adventist, Hinsdale. 855-692-6482

David L. Morris

Allergy; asthma; sleep disorders; weight management. Central DuPage, Winfield. 630-469-7700

Martine Nelson

Newborn care. Edward, Naperville. 630-717-9600

Charles L. O’Brien III

ADD/ADHD; developmental disorders. NorthShore, Evanston. 847-945-4575

James J. Olson

NorthShore, Evanston. 847-677-7250

Amanda D. Osta

Preventive medicine. UI Health. 312-996-7416

Ellen Papacek

Lurie Children’s. 312-227-2800

Richard A. Pervos

ADD; asthma; infectious disease. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-259-5900

Kenneth S. Polin

Lurie Children’s. 312-227-2860

Mary E. Rauen

Lurie Children’s. 773-348-8300

Ravindranath R. Reddy

Amita Health Alexian Brothers, Elk Grove Village. 855-692-6482

Christine Rejdukowski

Central DuPage, Winfield. 630-348-3100

Sheri Ross

Northwestern Medicine Lake Forest. 847-615-0700

Susan A. Roth

NorthShore, Evanston. 847-570-1507

Ruby Roy

Palliative care. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-684-1399

Robert E. Ruderman

NorthShore, Highland Park. 847-432-8422

Moazzam Saeed

Amita Health Adventist, Bolingbrook. 855-692-6482

Nabil M. Saleh

Gottlieb Memorial, Melrose Park. 708-450-0112

Margaret A. Scotellaro

Child abuse and neglect; foster care; preventive medicine; underserved community health. Rush. 312-942-2200

Dov Y. Shapiro

Allergies; asthma; physicals. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-498-3434

Susan M. Sheinkop

Northwestern Medicine Lake Forest. 847-615-0700

Katherine L. Shepherd

Asthma; breastfeeding; obesity. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-676-5394

Barbara Y. Slivnick

Lurie Children’s. 773-348-8300

Jeffrey J. Sroka

Asthma. 630-879-2110

Margaret B. Stefani

Advocate Good Shepherd, Barrington. 847-381-6700

Madhupa Sud

Advocate South Suburban, Hazel Crest. 773-995-3460

Natverlal B. Surati

Allergies; asthma; obesity; vaccinations. Advocate Illinois Masonic. 773-248-8644

Heidi E. Swanson

Asthma; diabetes; newborn care. Advocate Good Samaritan, Downers Grove. 630-852-4551

Erin Taback

Northwestern Medicine Prentice Women’s. 708-383-2900

Marlene Tanquilut

Vista East, Waukegan. 847-336-0770

Elizabeth Thompson

Northwestern Medicine Prentice Women’s. 708-383-2900

Edward S. Traisman

Chronic illness; pediatric rehabilitation. Lurie Children’s. 847-869-4300

Rebecca Unger

Adolescent medicine; nutrition; obesity; weight management. Lurie Children’s. 312-642-5515

Wendell Wheeler

Adoption and foster care; allergic rhinitis; asthma; vaccines. Advocate Christ, Oak Lawn. 708-225-0200

Tito G. Yao

Norwegian American. 773-287-0751

Marilyn A. Zwirn

Adolescent medicine. Advocate Lutheran General, Park Ridge. 847-680-8066