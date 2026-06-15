Listen to the Chicago’s 50 Best Restaurants episode of the Dish podcast.

1.

Maxwells Trading West Town

2.

Oriole West Loop

3.

Kyoten and Kyoten Next Door Logan Square

4.

Feld Ukrainian Village

5.

Cellar Door Provisions Logan Square

6.

Smyth West Loop

7.

Virtue Hyde Park

8.

Las Carnitas Uruapan Heart of Chicago / Gage Park / Little Village

9.

El Che Steakhouse & Bar West Loop

10.

Monteverde West Loop

11.

John’s Food & Wine Lincoln Park

12.

Lula Cafe Logan Square

13.

Boka Lincoln Park

14.

Galit Lincoln Park

15.

Kasama East Ukrainian Village

16.

Cariño Uptown

17.

Shaw’s Oyster Bar River North

18.

Torizen Schaumburg

19.

Asador Bastian River North

20.

Akahoshi Ramen Logan Square

21.

Creepies West Loop

22.

Indienne River North

23.

Avec West Loop / River North

24.

Le Bouchon Bucktown

25.

New Village Gastro Pub Northbrook


Come join us July 15 to sample signature dishes from many of these restaurants at the summer’s best tasting party.
Get your tickets here

26.

Brindille River North

27.

Noodles Party Mayfair

28.

Anelya Avondale

29.

La Chaparrita Taqueria Little Village

30.

Tre Dita Loop

31.

Go 4 Food Chinatown

32.

Frontera Grill River North

33.

S.K.Y. Lincoln Park

34.

Mirra Bucktown

35.

Kie-Gol-Lanee Uptown / Logan Square

36.

Sanders BBQ Supply Co. Beverly

37.

Lao Peng You Ukrainian Village

38.

HaiSous Vietnamese Kitchen Pilsen

39.

Obélix River North

40.

RL Restaurant Near North Side

41.

Zarella Pizzeria & Taverna River North

42.

Omakase Box Logan Square

43.

Gibsons Bar & Steakhouse Gold Coast

44.

Nhu Lan Bakery Ravenswood / Uptown

45.

Bonyeon West Loop

46.

Lao Hu Tong Schaumburg

47.

Omarcito’s Latin Cafe Logan Square

48.

Birrieria Zaragoza Uptown

49.

Bayan Ko Diner Ravenswood

50.

Spacca Napoli Pizzeria Ravenswood

Ep. 29: These Are Chicago’s 50 Best Restaurants