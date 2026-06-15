Listen to the Chicago’s 50 Best Restaurants episode of the Dish podcast.
1.
Maxwells Trading West Town
2.
Oriole West Loop
3.
Kyoten and Kyoten Next Door Logan Square
4.
Feld Ukrainian Village
5.
Cellar Door Provisions Logan Square
6.
Smyth West Loop
7.
Virtue Hyde Park
8.
Las Carnitas Uruapan Heart of Chicago / Gage Park / Little Village
9.
El Che Steakhouse & Bar West Loop
10.
Monteverde West Loop
11.
John’s Food & Wine Lincoln Park
12.
Lula Cafe Logan Square
13.
Boka Lincoln Park
14.
Galit Lincoln Park
15.
Kasama East Ukrainian Village
16.
Cariño Uptown
17.
Shaw’s Oyster Bar River North
18.
Torizen Schaumburg
19.
Asador Bastian River North
20.
Akahoshi Ramen Logan Square
21.
Creepies West Loop
22.
Indienne River North
23.
Avec West Loop / River North
24.
Le Bouchon Bucktown
25.
New Village Gastro Pub Northbrook
Come join us July 15 to sample signature dishes from many of these restaurants at the summer’s best tasting party.
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26.
Brindille River North
27.
Noodles Party Mayfair
28.
Anelya Avondale
29.
La Chaparrita Taqueria Little Village
30.
Tre Dita Loop
31.
Go 4 Food Chinatown
32.
Frontera Grill River North
33.
S.K.Y. Lincoln Park
34.
Mirra Bucktown
35.
Kie-Gol-Lanee Uptown / Logan Square
36.
Sanders BBQ Supply Co. Beverly
37.
Lao Peng You Ukrainian Village
38.
HaiSous Vietnamese Kitchen Pilsen
39.
Obélix River North
40.
RL Restaurant Near North Side
41.
Zarella Pizzeria & Taverna River North
42.
Omakase Box Logan Square
43.
Gibsons Bar & Steakhouse Gold Coast
44.
Nhu Lan Bakery Ravenswood / Uptown
45.
Bonyeon West Loop
46.
Lao Hu Tong Schaumburg
47.
Omarcito’s Latin Cafe Logan Square
48.
Birrieria Zaragoza Uptown
49.
Bayan Ko Diner Ravenswood
50.